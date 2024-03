Efraín Juarez: “En el Brujas ha habido falta de paciencia”

Redacción deportes, (EFE).- El mexicano Efraín Juárez, hasta el lunes segundo entrenador del Brujas, explica en una entrevista con EFE, su salida, junto al primer entrenador, el noruego Ronny Delia. En su opinión, se produjo por una “falta de paciencia” del club belga que les impidió seguir “en el camino correcto” para “recuperar a un gigante de Bélgica”.

Un Efraín Juárez que, a pesar de estar “bastante dolido y triste” por no “continuar el proyecto”, destacó que lo vivido en el Brujas le ha permitido aprender a “gestionar un club grande”, algo clave en su siguiente objetivo, que es “ser primer entrenador” en un equipo con un plan “a varios años en el que trabajar para conseguir objetivos, crecer juntos y hacer crecer a jugadores jóvenes”. “Estoy más que listo y preparado”, asegura a EFE.

Pregunta: Hace dos días que el Brujas anunció su marcha, junto a la del primer entrenador, Ronny Delia. ¿Cómo está?

R: Bastante dolido y triste porque nos hubiera encantado continuar con el proyecto que habíamos empezado. El proceso seguía, estábamos en una buena posición para terminar bien la temporada y teníamos muchas ganas y mucha ilusión. Estábamos en cuartos de final de la ‘Conference League’, peleando en Bélgica por el título en el ‘playoff’ por el título, en el que se dividen a la mitad los puntos y había aún 30 en juego, caímos en los últimos minutos en semifinales de Copa… Estábamos con mucha ilusión, y los jugadores también.

P: ¿Qué explicaciones les dieron?

R: El club argumenta que la decisión es por los resultados, pero hay un tema de perspectivas. Estábamos en la pelea en el grupo por el campeonato de liga y en cuartos de ‘Conference’. Te da pena y tristeza, pero desearles lo mejor. Tanto Ronny Delia como yo seremos dos aficionados más del Brujas, apoyando para que el club vuelva a donde tiene que estar, tras un tiempo de crecimiento de los que hemos sido parte.

P: Un lugar “donde tiene que estar” el Brujas para el que confiaron en ustedes en verano, a medio plazo, ¿no?

R: Nosotros llegamos con una ilusión grande de recuperar al gigante de Bélgica. No era fácil por cómo lo hicieron la pasada temporada, con tres técnicos en una temporada, que no da estabilidad. Llegamos con el objetivo de poner al club en el ADN de lucha, entrega y de construir un proyecto ganador, retomar lo que siempre ha sido el Brujas.

El grupo entendió desde el primer momento nuestra filosofía, así que le tengo mucho agradecimiento a los jugadores, que siempre estuvieron al pie del cañón por nosotros; nos respaldaron dentro de la cancha.

P: Insiste mucho en la palabra “proyecto”. ¿Cree que les ha faltado tiempo para poder llevarlo a cabo?

Sí, ha habido falta de tiempo, de paciencia. Para nosotros, un proyecto necesita tiempo. La realidad es que no se tuvo paciencia. Y eso duele porque sabíamos que íbamos por el camino correcto para luchar, pelear y llegar hasta el final. La cuenta se pide después del postre, esa es nuestra frase. Pero no nos dejaron llegar al postre.

P: Un etapa que, al menos, ya ha dejado rédito económico al club con la venta de Igor Thiago al Brentford. ¿Considera esto también un momento de orgullo de su etapa en el club?

R: Más allá de ser técnicos, nos gusta enseñar y desarrollar jugadores. Una de las razones por las que el club se decide por contratarnos el año pasado es por cómo desarrollamos talento joven en el New York City y en el Standard de Lieja. En el New York City con Taty Castellanos, que la rompió en el Girona y ahora está en la Lazio; en el Standard de Lieja a Nicolas Raskin, que ahora está en el Rangers… y está el caso de Igor Thiago, sí.

Igor era una apuesta del club para que creciera y diera el paso a una liga importante. Y solo en seis meses, luchando y creyendo en lo que le decíamos, ha tenido su recompensa. El Brentford ha pagado 40 millones de euros por él, la transferencia más cara del fútbol belga.

P: ¿A nivel personal, qué se lleva de esta experiencia en un equipo histórico como el Brujas?

R: Fue un aprendizaje increíble. Ahora sé cómo se maneja un club a un nivel importante en Europa, nadie me lo puede contar. He aprendido a gestionar un club grande. Eso no tiene precio porque no te lo enseñan en ningún lugar. Para mí, fueron años de ganancia en solo diez meses. Aprendí por la vía rápida. De cara al futuro, para mí sueño que es ser entrenador principal, esta experiencia no tiene precio.

P: Ese paso que comenta de ser primer entrenador, ¿es el siguiente que va a tomar?

R: Sí me gustaría que mi siguiente paso fuera ser primer entrenador. La realidad es que es un sueño para mí. He tenido la oportunidad de tomar ese paso antes, recibí ofertas, pero quería formarme para llegar a este momento. Estoy en un momento maduro y de experiencia que me deja con la satisfacción de decir que estoy preparado. Tengo un rodaje bastante importante, y me da confianza y seguridad para dar el paso. Cuando se presente una oportunidad que me genere, que sea un proyecto de varios años en el que trabajar para conseguir objetivos, crecer juntos y desarrollar a jugadores jóvenes, de cantera que lleven el ADN del club, daré el paso. Estoy más que listo y preparado.

P: La última, después de toda una vida en el fútbol como jugador y entrenador, ahora va a tener unos meses libres hasta que encuentre ese equipo en el que estrenarse como primer técnico. ¿En qué lo va a invertir?

R: Lo más difícil de ser entrenador es el tiempo. Ahora quiero disfrutar a mi familia, que desde que tengo hijos no he tenido esa oportunidad. Y a partir de ahí, seguir creciendo y preparándome. Tengo muchas ganas de recorrer Europa, de ver a entrenadores importantes que han marcado historia en Europa, de volver a ver a mi amigo Javier Aguirre, que está haciendo una temporada espectacular en el Mallorca… tengo ganas de ir a España a darle un abrazo. Y aprovechar para estar en España con entrenadores y aprender esa gestión de grupo, el cómo integran a todos los futbolistas para que se sientan titulares, aunque solo puedan jugar once es algo importantísimo.

Quiero ir también a Italia porque me gusta mucho cómo trabajan la estructura defensiva, empaparme de esa disciplina táctica que tienen. Ir a Inglaterra y aprender de su diversidad de ideas, de entrenadores, de sistemas, ofensivos y defensivos…. Y también de su preparación física, porque es la mejor liga en eso. Además, ya he tenido la oportunidad de conocer bien lo que es City Football Group, de cuando fuimos campeones con el New York City, y sé bien de su metodología. Quiero aprovechar muy bien el tiempo para seguir creciendo para cuando se presente la oportunidad de ser primer entrenador en un buen proyecto.

Óscar Maya Belchí