Ejército de México presenta a Arkadas, cachorro de rescate donado por Turquía

Ciudad de México, (EFE).- El Ejército mexicano presentó este miércoles a Arkadas, un cachorro de raza pastor alemán donado por el pueblo de Turquía en agradecimiento a la ayuda humanitaria del Gobierno de México tras los terremotos del país euroasiático.

“Arkadas ha sido enviado de Turquía a México para honrar la memoria del valiente perro de rescate llamado Proteo”, dijo en una ceremonia el embajador de Turquía en México, İlhan Kemal.

El cachorro, de tres meses y que llegó a México el pasado martes, será el sucesor de Proteo, un can que murió durante las labores de rescate tras los sismos que azotaron a Turquía el 6 de febrero pasado.

Arkadas, cuyo nombre eligió la población, se presentó ante cientos de militares y sus próximos compañeros, quienes formaron filas para darle la bienvenida al animal, que ahora forma parte oficial de las Fuerzas Armadas mexicanas.

El canino se entregó a su manejador, el cabo de Policía Militar Carlos Villeda, quien aseguró que es una “gran responsabilidad” el entrenamiento.

“Más que nada la responsabilidad. Me siento más que nada orgulloso de que tenga confianza en mí y de que haremos un binomio de rescate”, dijo a EFE el responsable del perro.

Villeda explicó que aunque espera que la adaptación sea rápida, lo complicado será el proceso de aprendizaje para convertir a Arkadas en un perro de rescate como Proteo.

“La adaptación es rápida, el apego es rápido, dos o tres meses ya está conmigo, va a estar del todo conmigo al lado, no se va a separar de mí. Su adiestramiento sí es un poco más complicado porque lleva varias etapas desde el inicio, desde encontrar su instinto de presa, de ahí sus aromas, disparos a vista, son varias etapas”, especificó.

Además, médicos militares revisaron al animal a su ingreso a México, pero ahora está sometido a un programa de alimentación y medicamentos, y permanecerá en cuarentena al menos por los próximos 15 días.

Después, se espera que se incorpore a labores como la revisión en aeropuertos para empezar su socialización y más tarde, dentro de unos 8 meses, se someterá a labores de obediencia e irá a la unidad de rescate para finalmente desempeñarse como binomio canino.

EL LEGADO DE PROTEO

El mayor César Octavio Díaz Avilés, jefe del Estado Mayor de la Primera Brigada de Policía Militar, recordó a Proteo con cariño.

“Se convirtió en un ejemplo de entrega y sacrificio del máximo bien que es la vida para resguardar la vida y seguridad de los demás”, específico.

El embajador Kemal recordó la huella que el canino dejó en el pueblo turco, homenajeado en juegos de fútbol en aquel país y donde se construyó un centro de rehabilitación para animales callejeros con su nombre.

Además, artistas pintaron su imagen en las paredes de un parque del ayuntamiento de Izmir.

Aunado a ello, se colocó una placa con su nombre y un monumento en su honor en un parque en Estambul.

“Proteo siempre ocupará también un lugar especial en el corazón del pueblo turco. Proteo será siempre el símbolo de la amistad”, apuntó.

Tras los devastadores terremotos de 7,7 y 7,6 grados de magnitud que asolaron el sureste de Turquía y el norte de Siria, con más de 48.000 muertos y más de 100.000 heridos, México envió un equipo de rescatistas con varios perros adiestrados.

El cuerpo de Proteo volvió a México, donde se le rindió homenaje por su esfuerzo y sacrificio en el cumplimiento de su misión de rescate en Turquía.