El 27 % de los hispanos de 40 años de edad en EEUU nunca se han casado, releva estudio

Washington, (EFE).- El 27 % de los hispanos de 40 años de edad en Estados Unidos nunca han contraído matrimonio, pero eso no significa que serán solteros de por vida, según un análisis de las cifras del Censo divulgado por el Centro Pew.

Entre la población general, la proporción de cuarentones solteros y solteras era del 6 % en 1980 y ha saltado en cada década para llegar al 25 % de ese grupo de edad en 2021, según el informe.

La proporción más elevada de personas que llegaron a esa edad y nunca se han casado se da entre los afroamericanos con 46 %, y es del 20 % entre los blancos y de 17 % entre los asiáticos, detalló Pew.

El índice de solteros persistentes es del 28 % entre los hombres que ya celebraron sus 40, y del 22 % entre las mujeres de su edad.

“El matrimonio ha sido la institución central en la vida de los estadounidenses”, señaló el informe. “Pero las personas nacidas desde la década de 1960 en adelante ha estado demorando, cada vez más, el matrimonio, y una proporción creciente lo desecha totalmente”.

Pew anotó que si bien muchas personas de 40 años de edad viven con una pareja romántica, ese no es el caso en la mayoría de estos cuarentones.

En 2022 solo el 22 % de los adultos con edades de 40 a 44 años y que jamás se habían casado cohabitaban con su pareja, añadió.

El estudio reveló también una divergencia en cuanto a niveles de educación, ya que el índice de quienes han eludido el casamiento es del 33 % entre los cuarentones que se graduaron del bachillerato o no completaron esa educación, y de apenas el 18 % entre los que tienen una licenciatura o estudios más avanzados.

“No puede asumirse que si alguien no se ha casado a los 40 años de edad jamás se casará”, escribió Richard Fry, investigador del Pew en asuntos económicos y de educación.

“De hecho, casi uno de cada cuatro cuarentones que no se habían casado en 2001 lo había hecho al llegar a los 60 años de edad, Si esta pauta persiste, una proporción similar de las personas de 40 años que no se han casado lo harán en las décadas próximas”, acotó.