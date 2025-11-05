El 64 % de los latinos en EEUU desaprueba a Trump y el 41 % teme un arresto migratorio

Miami (EE.UU.), (EFE).- Casi dos de cada tres votantes latinos en Estados Unidos, el 64 %, desaprueban la gestión del presidente estadounidense, Donald Trump, mientras el 41 % teme un arresto de las autoridades migratorias pese a tener ciudadanía o estatus legal, reveló una encuesta de la asociación UnidosUS.

Pese a la desaprobación, solo 13 % de quienes votaron por Trump afirmaron que no lo harían otra vez, mientras que el 9 % se mostró indeciso sobre eso, añadió el estudio ‘Bipartisan Poll of Hispanic Voters: The Road to 2026’ (Encuesta bipartidista de votantes hispanos: el camino a 2026).

Entre las prioridades de los latinos, el costo de vida o la inflación fue la más mencionada, por el 53 %, seguida de trabajo y economía (36 %), vivienda (32 %), salud pública (30 %) e inmigración (20 %).

Casi cuatro de cada 10 hispanos, el 39 %, indicaron que su situación económica “está peor” que hace un año y solo un 14 % opinó que está “mejor”.

La mitad de los encuestados, el 50 %, cree que las políticas económicas de Trump empeorarán su situación, mientras que casi dos tercios, el 65 %, piensan que el presidente y los republicanos no están enfocándose lo suficiente en mejorar la economía.

La encuesta, realizada del 8 al 22 de octubre, se difunde un mes después del cierre del Gobierno de Estados Unidos, que comenzó el 1 de octubre porque los demócratas exigen incluir subsidios de salud y seguro médico en el presupuesto, mientras los republicanos se niegan a negociar.

El 61 % de los entrevistados culpó a los republicanos del cierre y el 22 % a los demócratas, mientras que el 52 % adelantó que apoyaría a un candidato demócrata en las elecciones de medio término de 2026 y un 28 % a un republicano.

La encuesta refleja la atención política que han despertado los votantes latinos en Estados Unidos, donde el 48 % de ellos votó por Trump en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024 frente al 51 % que sufragó por la demócrata Kamala Harris, según el Pew Research Center.

Latinos y su opinión de migración

Uno de cada tres latinos, el 33 %, reportó en la encuesta que empleadores han perdido trabajadores porque hay personas que temen un arresto migratorio en su camino al trabajo, y el 29 % de los niños han perdido clases porque sus padres tienen miedo de una detención.

Más de siete de cada 10, el 72 %, expresaron su oposición a un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que en septiembre permitió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) usar la apariencia, el idioma y el trabajo de una persona como justificación para su arresto.

Casi seis de cada 10, el 59 %, piensan que las libertades y derechos civiles se han vuelto menos seguros, y cerca de la mitad, el 49 %, teme ser víctima de violencia política o que afecte a alguien cercano.

California: hispanos preocupados

El estudio incluyó una muestra especial del estado con más latinos, California, donde el 50 % compartió su temor a la violencia política y el 60 % percibió que sus libertades se sienten menos seguras ahora.

Además, el 74 % se opuso a los arrestos de ICE basados en la apariencia y el idioma, el 32 % mencionó la pérdida de trabajadores por temor a las detenciones y el 30 % reportó niños que faltan a las escuelas por miedo a las redadas migratorias.

El 82 % de los latinos del estado manifestaron su “profunda preocupación” de que el Congreso no esté cumpliendo con su rol de ser un contrapeso al Ejecutivo de Trump.

La encuesta, de la firma BSP Research, se realizó a 3.000 latinos a nivel nacional mediante llamadas, mensajes de texto y paneles digitales, con un margen de error de 1,8 %.