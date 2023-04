El actor Jamie Foxx se recupera de una “complicación médica”

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El actor Jamie Foxx (“Ray”) se encuentra en fase de recuperación de una “complicación médica” que lo llevó a acudir de urgencia al hospital el pasado martes, comunicó su hija, Corinne Foxx, en su cuenta de Instagram el miércoles.

“Queríamos compartir que mi padre, Jamie Foxx, experimentó una complicación médica el (11 de abril) (…) Afortunadamente, gracias a la rápida actuación y a los grandes cuidados, ya está en vías de recuperación”, explicó la hija del intérprete sin precisar más detalles acerca de los problemas de salud de su padre.

A sus 55 años y habiendo participado en más de 80 títulos a lo largo de su trayectoria, Foxx es uno de los rostros más conocidos de la industria de Hollywood, por lo que Corinne pidió a sus seguidores “privacidad durante este tiempo” de rehabilitación.

Jamie y Corinne han trabajado juntos en diversos proyectos como el programa de tipo concurso “Beat Shazam”, emitido en la cadena FOX, en el que el oscarizado actor hace las veces de productor ejecutivo y presentador, mientras que su hija ejerce de DJ.

Por su parte, Corinne Fox (29 años) también fue guionista y productora ejecutiva de la serie “Dad Stop Embarrassing Me”, que protagonizó el propio Foxx y se emitió en el servicio de “streaming” Netflix en 2021.

Además, el actor ha rodado recientemente para esta plataforma la comedia de acción “Back in Action”, dirigida por Seth Gordon y en la que comparte elenco con Cameron Diaz, Glenn Close y Kyle Chandler.

Jamie Foxx (Texas, 1967) ganó el óscar a mejor actor por “Ray” (2004), así como el Globo de Oro y los premios del Sindicato de Actores, el BAFTA y el Critics Choice por esta misma cinta.

Ese año estuvo nominado igualmente al galardón de mejor actor de reparto por el filme “Collateral” en los premios de la Academia de Hollywood, los Globos de Oro y los BAFTA, pero no logró alzarse con el triunfo en ninguno de ellos.

Entre las películas más aclamadas en las que ha aparecido también figuran: “Miami Vice” (2005), “Valentine´s Day” (2009), “Django Unchained” (2012) o “Spider-Man: No Way Home” (2021), entre otras.

De la misma forma, a lo largo de su carrera se ha prodigado en sus facetas como comediante, productor discográfico y cantante de R&B.