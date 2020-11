El agente de Maradona dice que la ambulancia tardó más de media hora en llegar

Buenos Aires, (EFE).- Matías Morla, agente, abogado y amigo de Diego Maradona, dijo este jueves que “la ambulancia tardó más de medio hora en llegar” al domicilio del campeón del mundo en México 1986 y aseguró que eso fue una “criminal idiotez”.

“En cuanto al informe de la Fiscalía de San Isidro, es inexplicable que durante 12 horas mi amigo no haya tenido atención ni control por parte del personal de salud abocado a esos fines. La Ambulancia tardó más de media hora en llegar lo que fue una CRIMINAL IDIOTEZ (sic)”, sostuvo Morla este jueves a través de su cuenta de Twitter.

“Este hecho no debe ser pasado por alto y voy a pedir que se investigue hasta el final de las consecuencias. Como me decía Diego: ‘Vos sos mi soldado, actuá sin piedad'”, añadió.

El agente precisó que no asistirá al velatorio que se realiza en la Casa Rosada porque ya se despidió “en persona” y considera que la capilla ardiente debe ser “un momento íntimo y familiar”.

“Para definir a Diego en este momento de profunda desolación y dolor puedo decir: fue un buen hijo, fue el mejor jugador de fútbol de la historia y fue una persona honesta. Qué descanses en paz, hermano”, sostuvo Morla.

Maradona falleció este miércoles en su residencia de la provincia de Buenos Aires a los 60 años por una insuficiencia cardíaca aguda.

