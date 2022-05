El agresor de Texas amenazó con tiroteos y violaciones en las redes sociales

Washington, (EFE).- El atacante de la escuela de Texas que mató a 19 niños y 2 maestras, Salvador Ramos, amenazó en varias ocasiones por las redes sociales con cometer tiroteos y violar a chicas, pero la mayoría de usuarios no le hicieron mucho caso al considerarlo poco creíble.

Medios estadounidenses como el Washington Post, Fox News o la CNN publicaron este sábado testimonios de decenas de usuarios de redes sociales, sobre todo de la de vídeos en directo Yubo, que describieron a Ramos, de 18 años, como habitualmente agresivo y amenazante, especialmente contra las mujeres.

Todos estos testigos son adolescentes, el público principal de Yubo, y explicaron que algunos usuarios de la red social ya se referían en tono jocoso a Ramos antes del incidente como “el atacante de escuelas de Yubo”, por su posado sombrío y sus comentarios violentos.

Sin embargo, muchos de los internautas optaron por no denunciarlo, al considerar que sus palabras no desentonaban en exceso con las de otros usuarios adolescentes en las redes y percibirlo por tanto como poco creíble.

Pese a que algunos usuarios sí alertaron a Yubo de las amenazas de Ramos, su cuenta permaneció abierta.

Yubo tiene unos 60 millones de usuarios en todo el mundo, en su práctica totalidad menores de 25 años, y muchos de ellos, adolescentes.

El martes, el día del tiroteo, Ramos envió un mensaje privado a uno de sus contactos de Facebook en que le avisaba de que iba a disparar a su abuela; otro más tarde en que explicaba que ya lo había hecho, y un tercero en que le anunciaba que iba a disparar contra una escuela, todos ellos en un intervalo de menos de media hora.