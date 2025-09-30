27.8 C
McAllen
Tuesday, September 30, 2025
InicioInformación GeneralEstados UnidosEl alcalde de Nueva York, Eric Adams, se retira de la carrera...
Estados UnidosPolitica

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, se retira de la carrera a la reelección

By El Periódico USA
0
6
Fotografía de archivo del 6 de abril de 2025 del alcalde de Nueva York, Eric Adams, durante una rueda de prensa, en Nueva York (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares

Washington, (EFE).- El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció que se retira de la carrera a la reelección y no optará a un segundo mandato.

Adams, que se presentaba como independiente, informó de su decisión en un vídeo publicado en su cuenta personal de X unas semanas antes de que tengan lugar los comicios locales, previstos para el próximo 4 de noviembre.

Pese a que existían especulaciones que apuntaban a que el alcalde podía dar un paso a un lado, este había reiterado en varias ocasiones su intención de aspirar a la reelección y se había mostrado convencido de que podía ganar al candidato demócrata socialista, Zohran Mamdani, que lidera las encuestas.

Su salida, focaliza aún más la carrera entre Mamdani y el exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo, que tras perder en las primarias demócratas lanzó su candidatura como independiente.

Según varios medios, los seguidores de Cuomo habían instado a Adams a que se retirase de la contienda para centrar el voto contra el socialista en el exgobernador.

Las últimas encuestas daban pocas esperanzas al actual alcalde para un segundo mandato, ya que le situaban en cuarta posición por detrás de Mamdani, Cuomo y el candidato republicano Curtis Sliwa.

En su vídeo, Adams no respaldó a ninguno de los candidatos de su espacio político e invitó a los neoyorquinos a no confiar en ninguna de las propuestas, aunque sin mencionarlos explicitamente.

“Los neoyorquinos deberían desconfiar de cualquier político o movimiento político que afirme que debemos destruir por completo los sistemas que creamos juntos a lo largo de generaciones para dar paso a un nuevo orden, no probado, dirigido por supuestos salvadores”, afirmó.

ARTICULOS RELACIONADOS

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

ARTICULOS RECIENTES

Cargar más

Selección del editor

Entradas más populares

Espectáculos

Acerca de Nosotros

Hecho por hispanos, para hispanos

Contact us: info@elperiodicousa.com

Síguenos

© El Periódico USA. 2025