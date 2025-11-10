El alcalde electo de Nueva York promete luchar por la clase trabajadora

San Juan, (EFE).- El alcalde electo de Nueva York, el demócrata Zohran Mamdani prometió luchar por la clase trabajadora y por poner fin a la crisis de vivienda en su ciudad.

“Lucharemos por la clase trabajadora”, afirmó ante una multitud que lo recibió anoche en San Juan en un evento de la conferencia SOMOS, que reúne anualmente a políticos hispanos y neoyorquinos.

En un breve discurso, criticó el alza de los alquileres y aseguró que “ya es hora de que los trabajadores puedan permitirse vivir en la ciudad que consideran su hogar”.

“Hay demasiados neoyorquinos para quienes la ciudad de Nueva York es un sueño, un recuerdo, en lugar de un lugar para vivir”, denunció Mamdani, quien fue elegido hace tres días alcalde de Nueva York.

También se refirió a otras figuras influyentes presentes como la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, la congresista Nydia Velázquez y la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

“Cuando observo a estos líderes, veo aliados dispuestos a hacer dos cosas a la vez: luchar contra una Administración autoritaria y resolver la crisis de la vivienda”, afirmó.

Mamdani abogó por proteger a los vecinos de Nueva York que temen abandonar sus casas por las redadas migratorias y a aquellos que temen un aumento del alquiler que no podrán pagar.

En una parte de su discurso, cuando hizo referencia a Puerto Rico, el alcalde electo de Nueva York mezcló algunas frases en español.

“El mensaje es el mismo. Aquí decimos: Puerto Rico no se vende, y en la ciudad de Nueva York decimos: Nueva York no se vende. Es la misma lucha, que es la de la gente trabajadora”, aseguró entre aplausos.

En el marco de SOMOS, está prevista la presencia de Mamdani en un evento hoy en una escuela de San Juan organizado por la Federación Americana de Profesores (AFT, por sus siglas en inglés) y la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR).

Las organizaciones y funcionarios realizarán una importante donación y reparaciones esenciales en la escuela, además de entregar miles de libros como parte de la campaña ‘La Lectura Abre el Mundo’ de la AFT.

SOMOS es una organización no partidista y sin fines de lucro que une a la comunidad latina, promoviendo la conciencia y la acción para mejorar el estatus socioeconómico y cívico de los latinos dentro y fuera del estado de Nueva York, en colaboración con la Asamblea Estatal de Nueva York.

Mamdani presentó hace dos días a su equipo de transición, en el que destacan Elana Leopold, quien trabajó con el exalcalde neoyorquino Bill de Blasio (2014-21), o Maria Torres-Springer, que fue primera vicealcaldesa del regidor saliente, Eric Adams.

En rueda de prensa, afirmó que “los neoyorquinos merecen un gobierno en el que puedan confiar” y que cuando asuma el cargo, el 1 de enero de 2026, comenzará “una nueva era” para la ciudad.