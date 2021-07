El América mexicano anuncia división de eSports

México, (EFE).- Las Águilas del América, el equipo con más títulos de Liga en el fútbol mexicano con 13, anunciaron su división de eSports, en la que debutarán con un equipo del videojuego para móviles Brawl Stars.

“El más grande llega a los eSports. Acompáñanos y vuela con nosotros en este nuevo camino”, publicó el América en la cuenta de Twitter de su conjunto de deportes electrónicos, Esports Ame.

El América, uno de los equipos más populares de México, formará parte de los 13 conjuntos del balompié latinoamericano que competirán en la Master League de Brawl Stars.

En la Liga que arrancará en los próximos días, las Águilas se medirán a equipos como el Boca Juniors argentino, el Flamengo brasileño, el Atlético Nacional colombiano, la Liga de Quito ecuatoriana y su rival en México, las Chivas de Guadalajara.

Las Águilas pretenden que su dominio en el balompié mexicano continúe en los eSports, deporte en el que también están el Cruz Azul, los Pumas UNAM, los Tigres UANL, el Pachuca y el Guadalajara, con los que compite en la Liga Mx.

De estos, las Chivas es el conjunto más consolidado ya que incursionó en los eSports desde 2018 con equipos en League of Legends, FIFA, Valorant, Clash Royale, Fornite, Rainbow Six Siege, entre otros.

Tigres cuenta con un equipo de FIFA y el Pachuca tiene gamers en League of Legends, Call of Duty, Clash Royale, Rainbow Six Siege, Fornite y FIFA.

Pumas y el Cruz Azul compitieron en la eLiga Mx, el torneo oficial de FIFA del fútbol mexicano, pero le dijeron a Efe que sus proyectos van más allá de este certamen.

El América también participó en la eLiga Mx, sin embargo Esports Ame significa tener por primera vez una división de deportes electrónicos.

Aparte de los conjuntos del balompié, futbolistas mexicanos también tienen equipos de eSports como Miguel Layún, defensa del América, con 19esports, y Alfredo Talavera, guardameta de los Pumas UNAM con Mexico Esports Team (MeT).