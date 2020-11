El analista conservador Karl Rove cree que Trump no podrá voltear elecciones

Nueva York, (EFE News).- El analista conservador y “arquitecto” de las victorias electorales del hoy expresidente estadounidense George W. Bush, Karl Rove, opinó este jueves en una columna publicada por The Wall Street Journal que la batalla legal del presidente saliente Donald Trump para intentar voltear los resultados en estados clave será infructuosa y deseó una “transición pacífica”.

Se trata de una de las figuras más prominentes del Partido Republicano que en los últimos días han alentado a Trump a conceder su derrota ante el presidente electo Joe Biden, proyectado vencedor el pasado sábado por los principales medios de EE.UU. mientras prosigue el conteo de votos en estados clave y ahora un recuento a mano en Georgia.

“Para ganar, el Sr. Trump debe demostrar un fraude sistémico, con decenas de miles de votos ilegales. De momento no hay pruebas de eso. A menos que algunas emerjan pronto, las posibilidades del presidente en los tribunales caerán precipitadamente cuando los estados empiecen a certificar sus resultados” en las próximas semanas, escribió Rove.

El estratega político consideró que el mandatario está “100 % en su derecho” de presentar litigios relacionados con el fraude y la transparencia, pero matizó que es “poco probable que sus esfuerzos muevan un solo estado de la fila de Biden, y ciertamente no son suficiente para cambiar el resultado final” de los comicios.

A ese respecto, recordó que en los últimos 50 años en EE.UU. solo en tres ocasiones un recuento de votos ha logrado cambiar los resultados, y los candidatos, dos senadores estatales y un gobernador, tenían márgenes de separación muy pequeños frente a sus rivales, entre 200 y 400 votos.

Rove señala que Biden superaba este miércoles a Trump por más de 12.600 votos en Arizona y 14.100 en Georgia, los estados con menor diferencia, y más de 146.000 en Michigan, el que tiene mayor diferencia de los estados clave, con cifras intermedias en Wisconsin, Pensilvania y Nevada.

Una vez sus autoridades certifiquen sus resultados, empezando por Georgia el próximo 20 de noviembre y terminando por Nevada el 1 de diciembre, “se va a elevar el listón legal para voltear los resultados estatales y será aún más difícil para el Sr. Trump prevalecer antes de que el Colegio Electoral se reúna el 14 de diciembre”.

El analista destacó que la política estadounidense sigue estando “polarizada”, por lo que cerrar el ciclo electoral es un paso “necesario para restaurar la unidad y el equilibrio”. “Cuando se acaben sus días en los tribunales, el presidente debería poner de su parte para unir al país liderando una transición pacífica y dejando ir las reclamaciones”.

