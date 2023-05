El argentino Andrada dice que Monterrey no es favorito para ser campeón

Monterrey (México), (EFE).- El argentino Esteban Andrada, guardameta de los Rayados del Monterrey, afirmó que a pesar de que su equipo terminó en el primer lugar de la fase regular del Clausura 2023 del fútbol mexicano, no es favorito para ser el campeón.

“No sirve de nada salir primero. Ahora arranca otro torneo para todos y el que haga mejor las cosas va a pasar la serie. No nos consideramos favoritos. Sabemos que los equipos mexicanos son duros, más en estas instancias en las que no te puedes confiar en ningún momento”, explicó en una rueda de prensa.

Andrada, exportero del Boca Juniors, fichó en el Apertura 2021 por el Monterrey, con los que lo más lejos que ha llegado en el campeonato local son una semifinales el torneo pasado.

En este Clausura, los Rayados debutarán en la fase final al visitar este miércoles al Santos Laguna en el partido de ida de los cuartos de final.

Monterrey, primero de la tabla con 40 puntos, tendrá que superar a los laguneros, el caballo negro del torneo ya que el cuadro que dirige el entrenador uruguayo Pablo Repetto terminó en el lugar 13 entre 18 equipos en la fase regular y se clasificó a la repesca.

En la repesca, Santos, que sumó 19 unidades en la fase regular, eliminó a los campeones Tuzos del Pachuca, quintos en la clasificación del Clausura.

“Eso (por qué 13 equipos aspiran al título en México) hay que preguntarle a los dirigentes. Personalmente la mayoría de las ligas que conozco, el primero es el campeón y levanta la copa. Sabemos que el campeonato es así. Tenemos que asimilar de la mejor manera los puntos de diferencia que hay entre nosotros y Santos. Las estadísticas quedan aparte”, sentenció Andrada.

El partido de vuelta de la serie de los cuartos de final entre Monterrey y Santos Laguna se jugará este sábado.