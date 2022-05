El argentino Andrés Lillini renueva con Pumas hasta diciembre de 2023

Ciudad de México, (EFE).- Los Pumas UNAM, subcampeones de la Liga de Campeones de la Concacaf, anunciaron en una nota de prensa la renovación del contrato del entrenador argentino Andrés Lillini hasta diciembre de 2023.

El nuevo vínculo del estratega, antiguo director de fuerzas básicas de los Pumas, iniciará a correr desde el primero de julio de este año.

Lillini tomó el banquillo felino el 24 de julio de 2020 cuando entró como técnico interino ante la inesperada renuncia del español Miguel González, ‘Míchel’, quien salió del cuadro capitalino a pocas horas del inicio del torneo Apertura 2020.

El antiguo coordinador de cantera del CSKA Moscú ruso y el Boca Juniors argentino se ganó el puesto como entrenador fijo después de que en su primer certamen llevó a los Pumas a un subcampeonato de Liga.

El argentino ha destacado por sacarle provecho a la baja nómina de los Pumas, la quinta menos valiosa de la Liga Mx según el sitio especializado Transfermarkt.

Andrés Lillini ha sustituido las ventas de ex figuras en su esquema como el paraguayo Carlos González y el mexicano Juan Pablo Vigón, comprados por los Tigres UANL, y Johan Vásquez, contratado por el Génova italiano, con jóvenes prospectos y sin grandes fichajes.

Con su experiencia en las fuerzas básicas de los Pumas, Lillini ha destacado también por debutar en primera división a los más importantes prospectos felinos entre los que se encuentran Erik Lira, quien fue vendido al Cruz Azul.

A pesar de las bajas, Lillini ha mantenido a los Pumas competitivos ya que no sólo logró subcampeonatos en el torneo local y en la pasada Liga de Campeones de la Concacaf, sino que logró llegar a la semifinal en el Apertura 2021 y en el presente Clausura llevó al cuadro a la repesca.

Las buenas cuentas en las ventas de futbolistas, el aprovechamiento de la cantera y los logros deportivos hicieron que la directiva felina renovara el vínculo con Lillini, de 47 años.

“Estoy muy feliz, estoy muy agradecido por la confianza que han tenido en mí y me siento orgulloso de seguir perteneciendo a este gran equipo, que es Pumas. También, tengo la satisfacción de recibir una nueva oportunidad de trabajar para llevar a cabo el proyecto de devolverle un campeonato a esta gran institución”, celebró Lillini la renovación.