El argentino Carrera dice que es difícil competir por un lugar con Rodríguez

México, (EFE).- El argentino Ramiro Carrera, volante del Cruz Azul mexicano, afirmó que es difícil competir por un lugar como titular en su equipo con Carlos Rodríguez, fijo en la selección de México.

“Hoy en día estoy feliz de estar en Cruz Azul, pero me siento incómodo por no jugar. Entiendo también que hay chicos que lo hacen bien y compito con uno que está en la selección mexicana, Charly, uno de los jugadores más completos que hay en México”, explicó en una rueda de prensa.

Carrera, de 29 años, fichó por los celestes como refuerzo para este torneo Clausura 2023, en el que suma nueve partidos, tres como titular, en las 16 jornadas que se han disputado hasta el momento.

El exfutbolista del Atlético Tucumán argentino no ha anotado goles, además de que no disputa un partido desde el pasado 17 de febrero, en la octava jornada del Clausura.

“Hay compañeros que lo hacen de gran manera como Charly y (Erik) Lira, ellos lo hacen bien. A mí me toca esperar y entrenarme al ciento por ciento. Tenemos que ayudar al grupo y cuerpo técnico. Cuando me toque voy a aprovechar la oportunidad”, añadió el antiguo jugador del Unión Española chileno.

El Cruz Azul del entrenador brasileño Ricardo Ferretti ocupa la octava posición del Clausura, con 21 puntos y en la última jornada de la fase regular recibirá este sábado al Santos Laguna.

A pesar de que La Máquina tiene riesgo de no recibir el partido de repesca como local, Carrera negó que los jugadores azules le hayan quedado a deber a la afición de uno de los cuatro equipos más populares del país.

“No sé si la palabra es deuda, pero el equipo está bien, lo veo bien. Cruz Azul es una institución grande y te exige estar entre los primeros cuatro clasificados”, sentenció Carrera.