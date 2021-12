El argentino Colombatto admite que será difícil que el León le anote al Atlas

León (México), (EFE).- El argentino Santiago Colombatto, centrocampista del León, admitió que será difícil que su equipo le anote goles al Atlas en la final del torneo Apertura 2021 del fútbol mexicano que iniciará este jueves.

“El Atlas es un gran equipo, merecidamente está en la final. Creo que es un equipo al que es difícil hacerle gol porque se le ha visto también. Será un rival duro”, explicó en rueda de prensa.

Atlas fue la mejor defensa de la fase regular con 10 dianas permitidas en 17 juegos. En la fase final, los Rojinegros no han desentonado y solo han permitido dos goles en cuatro duelos.

León buscará ante el Atlas su noveno título de Liga para empatar al Cruz Azul en el cuarto lugar de los más ganadores. La última vez que el cuadro del Bajío mexicano salió campeón fue en diciembre de 2020.

“Para mí el jugar una final es motivante porque sé que no es fácil llegar, por eso debemos aprovechar la oportunidad que se nos presenta de ganar el título”, añadió el miembro de la selección argentina que jugó los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Colombatto restó importancia a que la final del Apertura será la primera del Atlas en más de 22 años y que los Rojinegros no ganan un trofeo de Liga desde hace 70 años.

“En este tipo de finales la experiencia no cambia mucho, aunque sin duda es importante que en León haya jugadores como Luis Montes que han ganado campeonatos y saben cómo hacerlo. Tenerlos de nuestra lado es una ventaja importante, pero en una final la experiencia queda de lado y no se saca ventaja por ninguna parte”, señaló.

Santiago Colombatto aseguró que ni el León ni el Atlas llegan como favoritos a la final y afirmó que en el vestuario de su equipo se vive un ambiente positivo tras eliminar el sábado a los Tigres UANL en las semifinales.

“El vestuario está bien, unido, contento y ansioso de jugar una final. No quería dejar pasar la oportunidad por agradecer el apoyo que nos ha entregado la afición tanto en la serie de cuartos de final ante el Puebla y en la semifinal ante Tigres, es la primera vez que desde que llegué al León que siento algo tan lindo”, expresó.

La final del Apertura iniciará el jueves con el partido de ida en casa del León y terminará el domingo, con el encuentro de vuelta, en el estadio del Atlas, el Jalisco.