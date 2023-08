El argentino Del Potro no disputará el Abierto de Estados Unidos

Buenos Aires, (EFE).- El argentino Juan Martín del Potro, quien se retiró de las canchas de tenis en 2022 aunque se preparaba para regresar a la competición en el Abierto de Estados Unidos, anunciósque no disputará el cuarto y último Grand Slam del año.

En una emotiva carta publicada en sus redes sociales, el jugador de Tandil describió “el dolor” que siente y que no le permite enfocarse “todavía en un regreso”, pese a que “volver a una cancha tan especial” le tenía “muy ilusionado”.

“Intenté por todos los medios llegar a término, pero mi cuerpo no me acompaña al 100 % para poder sentirme cómodo y contento de compartir, una vez más con ustedes, un momento único”, indicó en su mensaje publicado a pocos días del comienzo de la competición que se disputará del 28 de agosto al 10 de septiembre y en el que el español Carlos Alcaraz intentará defender su corona.