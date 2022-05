El argentino Diego Cocca y la promesa al campeón Atlas

Guadalajara (México), (EFE).- La promesa del argentino Diego Cocca, entrenador del campeón Atlas, finalista del torneo Clausura 2022 del fútbol mexicano, es no permitir que su equipo vuelva a padecer tantos años sin levantar un campeonato.

“Somos privilegiados de haber vivido esa final, ese campeonato; queremos que siga pasando y no sea cada 70 años, que siga pasando muchas veces. Así que no tendremos descanso, ni pausa, ni paz para repetir lo que vivimos”, arengó el técnico luego del título del Apertura 2021 que rompió una sequía del Atlas de 70 años sin ser monarca de Liga.

Cuando Diego Cocca llegó al banquillo del Atlas en el Apertura 2020 el polvo en las vitrinas de la institución apenas dejaba ver el brillo del título de la Liga obtenido en la temporada 1950-51 junto a fotografías en blanco y negro con las puntas desgastadas.

Dos torneos después, en el Apertura 2021, el argentino llevó a su equipo a vencer al León en la final para dar a su escuadra la segunda liga de su historia, hazaña que buscará repetir en este Clausura cuando se mida a partir del jueves al Pachuca en la final.

“Hay muchísimo más qué hacer para que este equipo siga creciendo y yo soy privilegiado por estar en este lugar y aportar mi granito de arena para que suceda”, confesó luego de conseguir el pase a su segunda instancia por el campeonato consecutiva.

En su carrera como técnico Cocca se ha acostumbrado a superar misiones en apariencia imposibles.

En 2013 llevó a un modesto Defensa y Justicia, de la Nacional B, al ascenso a la división de honor por primera vez en el andar del equipo por el fútbol argentino.

Un año después quebró 13 años sin gloria para el Racing Club de Avellaneda que pudo dar, en aquel momento, la octava vuelta olímpica de su historia en un torneo en el que llegó a sumar 13 triunfos consecutivos.

Ahora desde este jueves buscará convertir al Atlas en el tercer equipo de la liga mexicana en conseguir un bicampeonato en el presente siglo, algo que ya han conseguido Pumas UNAM y León.

Diego Cocca, quien jugó para el Atlas entre 1999 y 2001, reconoció su frustración por no haber podido ser campeón con el equipo en su etapa como futbolista.

“El club que como jugador me abrió las puertas en México fue el Atlas y por eso el cariño tan grande que le tengo a este equipo y las ganas por retribuirle la oportunidad que me dio en aquellos años”, declaró en su presentación como técnico del equipo.

De aquel jugador que comenzó su carrera en River Plate, equipo con el que consiguió su único campeonato como futbolista, la manera de ver este deporte no cambia, es la fórmula que ha aplicado para buscar el bicampeonato con el Atlas.

“Para mí, primero está el fútbol, segundo está el fútbol y tercero está el fútbol, sólo así puedes vivir en esta carrera. El fútbol es una manera de ser, una manera de sentir, así lo veo yo”.