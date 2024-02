El argentino Fernando Ortiz: “A veces no es fácil manejar la adrenalina”

Monterrey (México), (EFE).- El argentino Fernando Ortiz, entrenador de los Rayados del Monterrey, admitió este jueves que para los estrategas es difícil manejar la adrenalina que se genera en un partido de fútbol, en referencia a lo sucedido con su colega, el uruguayo Robert Dante Siboldi, técnico de los Tigres UANL.

“No soy quién para opinar de la sanción de Robert, pero sí puedo decir como su colega que a veces no es fácil manejar la adrenalina que uno tiene en el campo de juego. Somos seres humanos que debemos controlar muchas cosas, si hubo intención o no, no sé, pero me pongo del lado en el que estoy y a veces no es fácil manejar la adrenalina”, explicó.

El miércoles pasado, Siboldi fue castigado por la Federación Mexicana de Fútbol con tres partidos de suspensión y una multa económica por “presunta conducta violenta” en contra del colombiano Willer Ditta, central del Cruz Azul.

A pesar de que los Tigres y los Rayados cuenta con una de las mayores rivalidades del balompié local al ser contrincantes de la ciudad de Monterrey, Ortiz mostró empatía por Siboldi.

El Monterrey de Ortiz se encuentra en la cuarta posición del torneo Clausura 2024 con 15 puntos y junto al Necaxa presume un récord invicto tras ocho partidos en el campeonato.

Los Rayados suman una marca de cuatro victorias y tres empates y este viernes visitarán al colista Juárez FC en la octava jornada del certamen, con la mira de escalar al segundo lugar que ocupan los Tuzos del Pachuca.

“Considero que Juárez tiene buenos jugadores, aunque no lo diga su posición en la tabla. Ha hecho buenos partidos, es un rival a respetar en su cancha y nosotros debemos ir a hacer nuestro juego”, sentenció Ortiz.