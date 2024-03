El argentino Gago defiende su gestión en las Chivas en el clásico ante el campeón América

México, (EFE).- El argentino Fernando Gago, entrenador de las Chivas del Guadalajara, defenderá su gestión al mando del equipo Rojiblanco al recibir este sábado a las campeonas Águilas del América, en el clásico del fútbol mexicano.

En el partido más atractivo de la duodécima jornada del torneo Clausura 2024, Gago necesita un triunfo para respirar en el banquillo del Guadalajara, eliminado el miércoles pasado por el América por 5-3 en los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf.

La derrota del miércoles dejó tocada la gestión de Gago, que recién inició en enero pasado. El exjugador del Real Madrid llevó a las Chivas a caer por 0-3 en Guadalajara en el duelo de ida y a pesar de que en el partido de vuelta se impuso 2-3 en casa del América, no fue suficiente para clasificarse a los cuartos de final.

En el Clausura, la situación para el Guadalajara no es diferente ya que en sus últimos cinco partidos apenas suma una victoria, un empate y tres derrotas, las últimas dos de forma consecutiva.

Estos resultados han llevado a las Chivas de Gago a caer al noveno lugar de la clasificación con 15 puntos, a dos de salir de la zona de repesca en la parte final de la fase regular del campeonato.

En contraparte, el América vive un momento dulce ya que no sólo avanzó de ronda en la Copa de Campeones, sino que en la liga ocupa la segunda posición de la tabla con 24 unidades, a una de igualar a los líderes Rayados del Monterrey.

Las Águilas, dirigidas por el brasileño André Jardine, tienen una derrota, un empate y tres victorias, todas en fila, en sus últimos cinco partidos, además de presumir el cuarto mejor ataque con 19 dianas convertidas y la mejor defensa, con solo seis tantos permitidos.

La duodécima jornada arrancará este viernes cuando los Gallos Blancos del Querétaro reciban al colero Juárez FC, que sueña con obtener su primera victoria en el torneo, y el enrachado Santos Laguna visite al Tijuana.

El sábado, el Cruz Azul del estratega argentino Martín Anselmi intentará mantenerse entre los tres primeros clasificados al recibir al Necaxa, el León será anfitrión del Puebla, los Tigres UANL del manejador uruguayo Robert Dante Siboldi intentarán retomar el buen paso ante el Mazatlán y la jornada sabatina terminará con el duelo Guadalajara-América.

El domingo, el Atlas será local ante el líder Monterrey, los Tuzos del Pachuca del entrenador uruguayo Guillermo Almada tratarán de mantenerse entre los punteros en su visita al San Luis y los duelos finalizarán con el Toluca-Pumas UNAM.

– Partidos de la duodécima jornada del Clausura mexicano.

15.03: Querétaro-Juárez FC y Tijuana-Santos Laguna.

16.03: Cruz Azul-Necaxa, León-Puebla, Tigres UANL-Mazatlán FC y Guadalajara-América.

17.03: Atlas-Monterrey, San Luis-Pachuca y Toluca-Pumas UNAM.