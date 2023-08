El argentino Maxi Morález regresa al New York City de la MLS

Nueva York (EE.UU.), (EFE).- El argentino Maxi Morález acordó este martes su regreso al New York City de la MLS estadounidense, tras un breve paso por el Racing Club en Argentina, y firmó un contrato hasta 2024.

Morález, de 36 años, dejó al New York City el año pasado para regresar al club en el que había empezado su carrera, Racing Club, y se encontraba actualmente sin contrato.

El centrocampista argentino, que tuvo un paso positivo en su carrera con el Atalanta en la Serie A italiana (2011-2016) regresa a Nueva York, donde jugó de 2017 a 2022 en un City con el que fue campeón de la MLS en 2021.

“Regreso a casa. Este club y esta ciudad lo significan todo para mí y mi familia, no podría estar más ilusionado”, dijo Morález en declaraciones publicadas por el New York City.

“Cuando me fui, eché de menos las instalaciones, la ciudad, la gente, el ambiente y el día a día. Decir adiós al New York City fue muy duro, pero pasé siete meses especiales en Argentina. Sentía que tenía una deuda que pagar, que tenía que jugar por el club de mi juventud otra vez. Ahora estoy enfocado en adaptarme al nuevo equipo”, agregó.