El argentino Ortiz afirma que el América debe evitar caer en desesperación en fase final

Ciudad de México, (EFE).- El entrenador de América, el argentino Fernando Ortiz, afirmó que sus pupilos deben jugar con calma, si quieren superar a San Luis en los cuartos de final del torneo Clausura mexicano.

“A veces la desesperación nos quiere venir, nos ha pasado y eso es lo que tenemos que evitar. El equipo lleva, con esta, tres fases finales bajo mi mando. Debemos encontrar la madurez y experiencia de las anteriores para lograr el objetivo”, dijo el técnico.

Las Águilas visitarán este miércoles a San Luis, en cuyo banquillo está el brasileño André Jadine, y el decisivo encuentro de vuelta se jugara el sábado en el Estadio Azteca.

Ortiz, quien cumple su tercer torneo con América, achacó a la desesperación la causa de la eliminación de su equipo en las dos últimas instancias de semifinales.

“No vamos a cambiar a nada, vamos a ser protagonistas en el juego de ida como en la vuelta. Sabemos que es una eliminatoria a doble partido, mi equipo sabe atacar, no nos debe ganar la desesperación, debemos aprender de Liguillas anteriores”, dijo.

Ortiz elogió a San Luis, duodécimo clasificado en la fase regular, y que en la repesca eliminó al sexto, León.

“San Luis merece todo el respeto por haber llegado a esta instancia. En el repechaje no tenía nada qué perder, se encontró con algo que no esperaba y ahora tiene un factor anímico muy alto. Por eso debemos tener inteligencia para enfrentarlo”, subrayó.

América terminó la fase regular en el segundo lugar. Ante San Luis empezará el camino en busca del título de liga número 14 en su historia. De lograrlo, se habrá consolidado como el equipo más ganador del fútbol mexicano.