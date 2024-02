El argentino Ortiz afirma que en Monterrey no están confiados del pase a octavos de final

Monterrey (México), (EFE).- El argentino Fernando Ortiz, entrenador de los Rayados de Monterrey, afirmó este miércoles que en su equipo no están confiados de su pase a los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf, a pesar de tener una ventaja de 4-1 sobre su rival en la serie de primera ronda, el Comunicaciones Guatemalteco.

“La fase no está finalizada. Aunque el resultado es abultado, en el fútbol puede pasar cualquier cosa. No estamos confiados en que estamos en la próxima ronda. Al contrario, mañana tenemos que salir como si fuéramos 0-0 en búsqueda de la clasificación y espero que desde el minuto cero lo lleven a cabo mis jugadores en el campo de juego”, explicó en una rueda de prensa.

La semana pasada, los Rayados, líderes del torneo Clausura mexicano, fueron a Guatemala a golear a sus rivales por 1-4, resultado que los tiene con un pie en los octavos de final en los que se podría enfrentar al mejor cuadro entre el Cincinnati de la MLS y el Cavalier de Jamaica.

El duelo de vuelta será este jueves en el estadio BBVA, casa del Monterrey que en 2026 acogerá partidos de la Copa del Mundos masculina que México organizará junto a Estados Unidos y Canadá.

“Jugar una copa internacional es importante para todos, no solo para los jugadores, sino también para la institución y el fútbol local. Estoy consciente que una competencia internacional ayuda mucho”, añadió Ortiz.

Alfonso González, centrocampista del Monterrey, cree que el Comunicaciones saldrá con intenciones de ganar el partido en el BBVA desde los primer minutos.

“Ante la necesidad de venir a anotar, posiblemente sea un partido abierto. Nosotros vamos a planear nuestro partido y a trabajar como lo venimos haciendo. Estamos en casa y tenemos que aprovechar la localía”, comentó González.