El argentino Ortiz confirma altercado con Messi

Monterrey (México), (EFE).- El argentino Fernando ‘Tano’ Ortiz, entrenador del Monterrey mexicano, admitió que tuvo un altercado con su compatriota Lionel Messi después de un partido contra Inter Miami en la Copa de Campeones de la Concacaf.

“Lo que sucedió va a quedar ahí, no voy a dar una declaración con respecto a eso”, explicó a su llegada a la ciudad de Monterrey, que en 2026 será un de las tres sedes de México en la Copa del Mundo masculina, que también organizarán Estados Unidos y Canadá.

Tras el partido de ida de la serie de los cuartos de final, que los Rayados ganaron por 1-2 en casa del Miami, la prensa local filtró una discusión entre Messi y Ortiz, en los vestuarios del estadio del Inter.

Según los reportes, Messi increpó al entrenador por declaraciones que Ortiz dio previo al duelo, en las que el estratega sugirió que el arbitraje podría favorecer al equipo del astro argentino.

Por la supuesta pelea, los medios mexicanos aseguraron que los Rayados interpusieron una queja ante la Concacaf, algo que Ortiz dijo desconocer.

“Lo que sucedió va a quedar ahí, de las cosas que se hablan no voy a dar ninguna declaración al respecto. De la queja no estoy para informar al respecto. No voy a hablar sobre el tema, es algo que surgió ahí y mis intenciones siempre fueron las mejores”, afirmó.

En el partido de ida, disputado el miércoles pasado, el Miami cayó por 1-2, después de una remontada de los Rayados.

Messi no jugó el primer duelo de la serie por una lesión y sigue en duda para ver acción en el duelo de vuelta, que se jugará el miércoles próximo en el estadio BBVA, casa de los Rayados.