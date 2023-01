El argentino Ortiz no se pone presión para ser campeón en el América

México, (EFE).- El argentino Fernando Ortiz afirmó que no se siente presionado para salir campeón del torneo Clausura mexicano con América.

“No me pongo presión para ser campeón. Yo soy feliz viniendo acá, soy realista y sé lo que es la institución y la exigencia que hay por ganar el título, pero no me pongo presión”, subrayó Ortiz.

El Clausura será el tercer torneo para Fernando Ortiz al frente de América. El argentino llegó al banquillo en el Clausura 2022 en sustitución de su compatriota Santiago Solari.

En ese certamen clasificó al equipo a la liguilla en la que fue eliminado en semifinales por Pachuca.

En el Apertura 2022 el América terminó el torneo regular en primer lugar; en la fase final volvió a caer en la semifinal, ante el Toluca, algo que el entrenador reconoció están comprometidos a superar.

“El objetivo es ser campeón, no perdemos eso de vista, pero antes debemos pensar en salir victoriosos ante el Querétaro el sábado para poder fijarnos en lo demás”, explicó el estratega.

Las Águilas debutarán en el Clausura 2023 este sábado. Recibirán en el Estadio Azteca al Querétaro.

Para el presente torneo el América sólo ha presentado un par de refuerzos, el defensa de 22 años Israel Reyes y el guardameta Luis Malagón, pero Ortiz reconoció que espera que su directiva le traiga a alguien más.

“Estoy satisfecho con el plantel, pero aún hay tiempo para que vengan más refuerzos, la directiva sabe lo que pienso de ello y seguro que en estos días tendremos noticias para contar con la gente que yo quiero”, puntualizó.

Ante la partida de Guillermo Ochoa, portero histórico del América, a la Serie A de Italia, Fernando Ortiz decidió que Óscar Jiménez recibirá su primera oportunidad como titular en las Águilas.

“El arquero va a ser Óscar porque confío en él, estoy convencido de su capacidad, por eso va a ser el titular ante Querétaro. Desde cuando estaba Memo él siempre entrenó como un profesional y yo sabía que podía ser el portero titular del América”, concluyó.