El argentino ‘Tano’ Ortiz, despedido tras fracaso de Monterrey en la Leagues Cup

Monterrey (México), (EFE).- El argentino Fernando ‘Tano’ Ortiz fue despedido de su cargo como entrenador de los Rayados del Monterrey, tras el fracaso que el equipo, que tiene una de las nóminas más caras del fútbol mexicano, sufrió en la Leagues Cup.

En una nota de prensa difundida por el Monterrey este martes, el club cinco veces ganador de a liga mexicana agradeció a Ortiz y su cuerpo técnico por el “compromiso” y “profesionalismo” que demostraron en el año que estuvieron en el banquillo del club.

El antiguo central de 46 años no pudo darle al Monterrey algún título en las tres competiciones que disputó: el torneo local, la Copa de Campeones de la Concacaf y la Leagues Cup, en los tres lo más lejos que llegó fueron las semifinales.

En el campeonato local en su primera oportunidad, el Apertura 2023, se quedó en los cuartos de final y en la segunda fue eliminado en la ronda de los cuatro mejores; en la Copa de Campeones fue apeado en mayo pasado en las semifinales por el Columbus Crew estadounidense.

Y en la Leagues Cup, que mide a los equipos mexicanos ante los de la MLS, quedó eliminado el año pasado en las semifinales por el Nashville y en esta edición no superó la fase de grupos.

Los malos resultados en una de las plantillas más valiosas de México, que tiene figuras como el español Sergio Canales, el argentino Germán Berterame y el estadounidense Brandon Vázquez, provocaron su destitución.

“Anunciaremos en su oportunidad al nuevo responsable de la dirección técnica del primer equipo del Monterrey. De forma interina Nicolás Sánchez y Hugo Castillo dirigirán al plantel”, sentenciaron los Rayados en el comunicado.

El Monterrey no volverá a jugar un partido oficial hasta el 23 de agosto próximo, cuando visite al Tijuana en la reanudación de la liga mexicana tras la Leagues Cup, por lo que cuentan con casi dos semanas para definir a su nuevo estratega.