El argentino Ustari dice que si Pachuca es campeón regalará camiseta a Messi

Guadalajara (México), (EFE).- El argentino Oscar Ustari, guardameta del Pachuca, afirmó que si su equipo termina como el campeón del torneo Clausura 2022 del fútbol mexicano le regalará una camiseta de los Tuzos a su compatriota Lionel Messi.

“Aún no le he dado a Messi una camiseta del Pachuca, pero espero poder dársela en un futuro si somos campeones”, afirmó el portero en la previa al partido de ida de la final del Clausura en la que el Pachuca visitará al campeón Atlas.

Ustari, quien surgió en el Independiente de su país, jugará su primera final en la liga mexicana ante el equipo que lo trajo a este fútbol, los Rojinegros del Atlas, con los que estuvo entre el Clausura 2016 y el Apertura 2017.

Al final de su último torneo en el Atlas, Ustari presumió una fotografía en sus redes en la que obsequió una camiseta del Atlas a Messi, con quien conserva una amistad desde cuando fueron compañeros en la selección Argentina sub’20 en la Copa del Mundo 2005.

La intención del portero es que si se da la oportunidad de regalarle la camiseta a Messi también presumirá la instantánea del momento en las redes sociales por el aprecio que le tiene a los Tuzos del Pachuca.

“Es algo que claro que me gustaría, pero quiero dárselo y que lo mostremos en redes, como lo hicimos cuando el di la del Atlas, por el gran cariño que le tengo a Pachuca”, explicó.

El oriundo de América compartió que a sus 35 años está a punto de cumplir uno de sus más grandes sueños.

“Desde que vine a jugar a este país para Atlas pensé que no me podía ir sin un título y hoy estoy ante esa oportunidad”, agregó.

Así como Ustari, su compatriota Nicolás Ibáñez, goleador del Pachuca, reconoció que no puede dejar pasar la opción de salir campeón en México por primera vez.

“No hay presión extra, al contrario, es una motivación porque va a ser mi primer final y eso basta para tener todas las ganas para tratar de ayudar a mi equipo a levantar el título”, mencionó Ibáñez.

En el partido de ida de la final el Pachuca visitará este jueves al Atlas en el estadio Jalisco de Guadalajara, ubicado a 535 kilómetros al occidente de la Ciudad de México.

El de vuelta se realizará este domingo en casa de los Tuzos.