El artista urbano puertorriqueño Lyan se abre paso en la música de la mano de Don Omar

San Juan, (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Lyan se abre paso en la música de la mano del legendario reguetonero Don Omar, tras tener, según contó a EFE, una vida marcada de sacrificios, palabra que tiene tatuada en su frente como amuleto.

La gran oportunidad musical que experimenta ahora Lyan, según relató a EFE, surgió un día que Don Omar, autodenominado “El rey” del reguetón, sorprendentemente lo llamó para contarle que había escuchado su música y le gustó, y posteriormente le ofreció un contrato bajo su sello disquero Sugar Cream Music.

UNA LLAMADA TELEFÓNICA CAMBIÓ TODO

“Mi teléfono sonó, desconocía quién me estaba llamando y el número tenía el código de área de Miami. Cuando contesto, era él”, recordó Bryan J. Villanueva Rosado, nombre de pila de Lyan, en una entrevista con EFE.

Así, Don Omar, conocido por temas como “Dale Don dale”, “Salió el Sol” o “Conteo”, le explicó a Lyan “que ya tenía un plan, una base y que me había estudiado”.

“Así que, cuando llega a mí, ya sabe lo que quiere hacer. Me lo plantea y lo ejecutamos. Agradecido por la oportunidad”, celebró Lyan, de 32 años.

Fue entonces que Lyan comenzó a trabajar varias canciones, entre ellas, “Miami” y “Barcelona”, las cuales al momento de su lanzamiento hace un par de semanas, se ubicaron en el “Top 5” del Hot Song en Estados Unidos.

Del mismo modo, lograron el primer puesto como “Hot Song” en Puerto Rico, y en el “Top 25” en el listado “Latin Urban” de Estados Unidos.

Para Lyan, la atracción musical que tuvo Don Omar con él, fue porque le gustó su estilo y rima diferente en la composición e interpretación en comparación con otros artistas.

“No quiero sonar como los demás para resaltar, para salir del montón, para crear esa burbuja que me diferencia de los demás”, indicó.

DON OMAR HA SIDO SU ASPIRACIÓN MUSICAL

Sobre Don Omar, Lyan dijo que siempre lo ha visto como su “norte” como artista y su aspiración musical y profesional para lograr grandes éxitos en la vida como el veterano artista consiguió en la década del 2000 y 2010 con otros temas como “Dile”, “Guaya Guaya”, “Bandoleros”, “Danza Kuduro”, entre otros.

“Tenía camisas y bultos de él. Yo era un ‘freak’ (friqui) de él para ese tiempo. Y que esto pasara (ahora), de verdad es Dios”, señaló Lyan en referencia a su nuevo jefe musical, William Omar Landrón, nombre verdadero de Don Omar.

Ante la posibilidad de que ambos se unan para un tema, Lyan adelantó: “tenemos algo por ahí, pronto”.

“Vamos debajo del agua. Estamos trabajando los primeros dos sencillos, para luego soltar el bombazo”, resaltó.

LANZARÁ UN TEMA QUE GRABÓ CON EL FENECIDO SYKO

Previo a convertirse en cantante urbano, Lyan trabajó hace muchos años de diseñador gráfico web en varias páginas y plataformas digitales, como en la del fenecido reguetonero puertorriqueño Syko en MySpace.

La amistad con Syko, sin embargo, prosperó a tal manera que lo incluyó en el “remix” (remezcla) del tema “Tírense 2”, donde también colaboran J King, Maximan, Chyno Nyno, Juanka, Yomo y Franco “El Gorila”.

Incluso, Lyan dijo en exclusiva a EFE que Syko y él grabaron un tema inédito que espera lanzar pronto.

LOS SACRIFICIOS HAN VALIDO LA PENA

Todas estas oportunidades y metas profesionales que ha tenido Lyan se deben a los tantos sacrificios que ha sobrellevado en su vida, que incluyen mudarse junto a su madre en varias ocasiones, tanto en Puerto Rico como Estados Unidos.

Ante todo ello, el novel artista decidió tatuarse en rojo la palabra sacrificio en el lado derecho de su frente, como ejemplo de superación ante tantas adversidades.

“Si viví tres años en un lugar, fue mucho. Me movía de escuela en escuela”, recordó Lyan sobre aquellos tiempos como estudiante, cuando también, especialmente en Estados Unidos, según dijo, “era el más blanquito” en el instituto.