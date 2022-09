EL ARTISTA Y PRODUCTOR ACLAMADO POR LA CRÍTICA TAINY ENCABEZA LA LISTA DE LOS LATIN GRAMMY® 2022 CON 7 NOMINACIONES

(Miami, FL) – El reconocido productor y artista multi-platino, Tainy, ha recibido siete nominaciones para la 23ª edición de los Latin GRAMMY®. El aclamado artista y productor fue reconocido en la categoría “Productor del Año” y nominado en las siguientes:

• Grabación del Año – “Ojitos Lindos” Bad Bunny y Bomba Estereo

• Grabación del Año – “La Fama” Rosalía featuring The Weeknd

• Álbum del Año – “UN VERANO SIN TI” Bad Bunny

• Álbum del Año – “MOTOMAMI (DIGITAL ALBUM)” Rosalía

• Mejor Interpretación Reggaeton – “LO SIENTO BB:/” Tainy, Bad Bunny y Julieta Venegas

• Mejor Canción Urbana – “LO SIENTO BB:/” Bad Bunny, Tainy y Julieta Venegas

La 23ª ceremonia anual de los Latin GRAMMY® será transmitida en vivo desde el Michelob Ultra Arena en Las Vegas, NV el jueves 17 de noviembre a las 8 pm EST por Univision. Ampliamente reconocido como uno de los compositores, productores y artistas más exitosos e influyentes de la música, Tainy fue nombrado uno de los 10 mejores productores del siglo 21 por Billboard y ha pasado un récord de 118 semanas en el No. 1 en la lista de productores latinos de Billboard, gracias a éxitos como “Dakiti” de Bad Bunny y Jhay Cortez, “Telepatia” de Kali Uchis, y “China” de Daddy Yankee, Ozuna, Anuel AA y Karol G, por nombrar algunos. Tainy, que no ha dejado de sacar éxitos a lo largo del año, ha lanzado recientemente su más reciente sencillo, “Sci-Fi”, junto a Rauw Alejandro, que formará parte de su esperado álbum de estudio, titulado “DATA”. “Sci-Fi” es otro ejemplo de la innata capacidad creativa y de dominio de Tainy para superar los límites musicales con cada canción que crea. A principios de este año, el productor y artista aclamado por la crítica produjo nueve canciones en el álbum Un Verano Sin Ti de Bad Bunny, que batió récords, incluyendo los éxitos de las listas “Ojitos Lindos” y “Party”. El éxito de Tainy “Lo Siento BB:/” con Bad Bunny y Julieta Venegas alcanzó el número 2 en la lista de Hot Latin Songs de Billboard y actualmente tiene más de 570 millones de reproducciones. Sus últimos temas también incluyen “Yonaguni” de Bad Bunny; “Ley Seca” de Jhay Cortez y Anuel AA; “Oh Na Na” de Camilla Cabello y Myke Towers; y “La Fama” de Rosalía y The Weeknd. Como artista, Tainy ha acumulado más de 26 millones de oyentes mensuales en Spotify gracias a sus colaboraciones con Bad Bunny (“Callaita”, con más de mil millones de reproducciones), Anuel AA (“Adicto”, con más de 500 millones de reproducciones), J Balvin (“Agua”, en la película de Bob Esponja) y muchos otros. Actualmente, está finalizando las preparaciones de su muy esperado álbum debut, DATA.