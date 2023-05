El ascendente grupo ÁNGELES 22 maravillan al público durante su presentación en el festival Tecate Emblema en CDMX

* Las chicas nos dieron una de las presentaciones más energéticas y carismáticas del día



El carismático grupo de chicas ANGEL22 reafirmaron su lugar en el panorama del pop actual al entregarse por completo a sus fans mexicanos gracias a su maravillosa actuación en el festival Tecate Emblema en la Ciudad de México. Codeándose con súper estrellas del calibre de Robbie Williams, Black Eyed Peas y The Chainsmokers, las chicas dejaron su huella al impresionar al público en su primera aparición en un festival.

Con un set repleto de himnos imposibles de dejar de corear como “Olvidar”, “LALALA” y “Celosa”, ANGEL22 llenaron el escenario de personalidad y devoción total a la música, dejando a la gente completamente eufórica. Fue en especial memorable cuando interpretaron covers en versiones propias, incluyendo “No Me Queda Más” de Selena y un mashup de “Tusa” de Karol G, “Havana” de Camila Cabello, “Vai Malandra” de Anitta y “Jenny From The Block” de Jennifer Lopez. Sin duda, ANGEL22 fueron uno de los actos triunfantes del primer día del festival.

Luego de su actuación, ANGEL22 tuvieron una after party en Hyde, uno de los antros más top de la CDMX. Allí, las chicas ofrecieron otra actuación donde algunos afortunados fans disfrutaron de otra dosis de su talento y carisma.



Previamente, ANGEL22 compartieron “Celosa”, una canción de rock fuerte llena de guitarras y melodías directas que retiene su identidad musical. De igual manera lanzaron “Olvidar”, una canción fiestera llena de ganchos vocales y ritmos contagiosos que demuestra la habilidad de las chicas de subir la temperatura de la noche. Antes de eso, las chicas compartieron su sencillo “Para Ti No”, una balada rítmica llena de poder para todos aquellos que buscan fuerza en momentos de vulnerabilidad, caracterizada por tener un sonido sin complicaciones que nos comunica tranquilidad.

Originalmente formado bajo el nombre V5 y compitiendo en el concurso del Reino Unido X-Factor: Celebrity, ANGEL22 nos trae a cuatro influencers buscando el sueño de la gloria artística. Sofia Oliveira (Brasil), Laura Buitrago (Colombia), Wendii Sarmiento (Cuba), Alondra Martinez (Puerto Rico/República Dominicana) han mostrado entusiasmo y deseo de unir sus aspiraciones musicales para darnos un sonido nuevo y fresco. Haciéndose de nombre a través de las redes sociales, ANGEL22 debutó con “Free Hugs” y desde entonces han lanzado un buen número de sencillos que han acumulado cada vez más escuchas en diferentes plataformas. Becky G ha sido una de sus más fervientes fans y esperamos pronto que una colaboración entre el cuarteto y la cantante se materialice.