El Austin sorprende a domicilio al LAFC y se pone líder del Oeste en la MLS

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El Austin sorprendió a domicilio al LAFC por 1-2 y no solo firmó la primera derrota de los angelinos en su estadio esta temporada sino que además tomó el liderato de la Conferencia Oeste de la MLS.

Con este prestigioso triunfo en el Banc of California de Los Ángeles, el Austin es primero del Oeste con 23 puntos, los mismos que un LAFC con peor diferencia de goles, uno más que el Dallas y tres más que el LA Galaxy.

El LAFC comenzó mandando y llevó el peligro a la portería del Austin gracias a una presión que les permitía robar el balón en el último tercio del campo.

Sin embargo, el Austin golpeó primero con un tanto de Ruben Gabrielsen en el minuto 13 tras un error del LAFC en el despeje de un córner.

Cómodo en el repliegue y la salida a la contra, el Austin pudo haber logrado el segundo con un disparo del uruguayo Diego Fagúndez que se estrelló en el larguero.

El LAFC lo intentó sin parar en la primera mitad pero no pudo marcar pese a que Kwadwo Opoku y Danny Musovski tuvieron varias ocasiones claras.

La entrada en el descanso del colombiano Cristian Arango reforzó el asedio del LAFC, que tuvo más oportunidades en las botas del propio Arango, el ecuatoriano Diego Palacios y el mexicano Carlos Vela.

Pero con el LAFC volcado llegó el segundo gol del Austin, que marcó Diego Fagúndez al contraataque en el minuto 80 después de el argentino Sebastián Driussi le diera un precioso pase de rabona.

Vela recortó distancias en el 87 de penalti (su primer gol tras siete jornadas sin ver puerta), pero el LAFC no tuvo tiempo para lograr el empate.

Esta es la segunda derrota seguida de un LAFC que hoy disparó 18 veces (9 del Austin) y lanzó 14 córners (uno de los visitantes).

NEW YORK CITY BRILLA EN EL ESTE

Campeón de la MLS el año pasado, el New York City logró su quinta victoria en los últimos seis encuentros al vencer por 0-2 al DC United.

Los neoyorquinos resolvieron por la vía rápida su visita a Washington ya que en el minuto 6 se adelantaron con un gol de cabeza del peruano Alexander Callens y en el descuento de la primera mitad llegó la sentencia con un gol de penalti a lo ‘Panenka’ del argentino Valentín ‘Taty’ Castellanos.

El New York City tiene 20 puntos y se encuentra a un solo punto (con un partido menos) del Philadelphia Union, líder del Este con 21 puntos y que acumula cinco empates seguidos.

Precisamente en el campo del Philadelphia Union empató 0-0 el Inter Miami, lo que extiende a cuatro la racha de partidos que los de Gonzalo Higuaín llevan sin ganar en la MLS.

Tampoco pasaron del empate los LA Galaxy de Javier ‘Chicharito’ Hernández, que firmaron tablas 1-1 contra el Minnesota United tras un desenlace muy emocionante: Sacha Kljestan consiguió el 0-1 de penalti en el 83 y Robin Lod igualó el encuentro en el 87.

El partido más loco de esta duodécima jornada de la MLS fue el apasionante 3-3 entre los New York Red Bulls y el Chicago Fire.

Con 2-2 en el marcador, Xherdan Shaqiri metió en el 89 para darle un 2-3 al Chicago Fire que parecía definitivo, pero solo dos minutos después Patryk Klimala cerró el empate para los locales.

También con un espectáculo de goles terminó la victoria por 3-2 de los San José Earthquakes sobre los Portland Timbers (el paraguayo Cristhian Paredes anotó el primer gol de los visitantes).

Frente al show de esos dos partidos, el encuentro más convulso se vivió en la victoria por 2-1 del Sporting Kansas City ante los Colorado Rapids, un partido que acabó con cuatro expulsiones (dos por equipo y todas ellas en el descuento)

Primero se fue a la calle por doble amarilla Auston Trusty (Colorado) y, posteriormente, una patada fuera de lugar de Dániel Sallói (Kansas City) dio pie a una bronca en la que acabaron marchándose antes de tiempo el propio Dániel Sallói (autor de los dos goles de su equipo), el español Andreu Fontàs y el brasileño Lucas Esteves, que había metido el tanto de Colorado.

Tampoco acabaron en el terreno de juego los 22 jugadores de la victoria por 0-1 de los Seattle Sounders ante los Houston Dynamo.

El peruano Raúl Ruidíaz metió para Seattle en un partido en el que fueron expulsados por doble amarilla el panameño Adalberto Carrasquilla por los locales y el salvadoreño-estadounidense Alex Roldán por los visitantes.

Una de las sorpresas del día la protagonizaron los Vancouver Whitecaps, que remontaron 2-1 al Dallas con un tanto de penalti en el 92 de Lucas Cavallini.

Por último, el Nashville doblegó 2-1 al Montreal.