El autor debut Jonathan Solis rompe barreras en la fantasía juvenil con Camp Supernatural: Mind Over Matter

[Rio Grande Valley, TX] — Jonathan Solis, autor emergente de literatura juvenil, presenta su poderosa primera novela Camp Supernatural: Mind Over Matter, una historia que mezcla lo sobrenatural con temas profundos de discapacidad, identidad y aceptación personal.

Publicado por Esperanza Publishing, el libro de 442 páginas sigue a Lucas Fargo, un adolescente cuya discapacidad le otorga una habilidad sobrenatural única. En un campamento para jóvenes con dones similares, Lucas aprende que la verdadera fuerza no está en “arreglar” lo que te hace diferente, sino en aceptarlo.

Solis, neurodivergente y originario del Valle del Río Grande, se inspira en su propia experiencia para crear personajes auténticos. Rechaza los estereotipos y enfatiza que la discapacidad no es un obstáculo que superar, sino parte esencial de la identidad.

“Esto no es X-Men,” afirma Solis. “No se trata de poderes, sino de personas reales enfrentando luchas reales.”

Camp Supernatural: Mind Over Matter es el primero de una serie planeada de cinco libros, que explorará temas más profundos conforme crecen sus lectores. Solis también ha confirmado que personajes LGBTQ+ estarán presentes en futuras entregas.

El libro marca el lanzamiento principal de Esperanza Publishing, una editorial local dedicada a amplificar voces regionales. Para Solis, el mensaje a nuevos autores es claro:

“Sé tú mismo, sin disculpas. Tu voz es tu poder. Úsala.”

Sobre el autor:

Jonathan Solis tiene una maestría en Escritura Creativa por UTRGV y es un defensor apasionado de la representación auténtica en la ficción de género. Camp Supernatural: Mind Over Matter es su novela debut.

Puedes comprar una copia del libro en Barnes and Noble.