El autor del tiroteo de Texas escribió sus intenciones en redes minutos antes

Washington, (EFE).- El autor del tiroteo que ayer dejó 19 niños y dos maestras muertos en una escuela de Uvalde (Texas, EE.UU.) escribió unos 15 minutos antes en un mensaje de Facebook que se disponía a disparar en un centro escolar, informó este miércoles el gobernador del estado.

En una rueda de prensa, el republicano Greg Abbott explicó que aproximadamente media hora antes del tiroteo, Salvador Ramos -como ha sido identificado el atacante- escribió en Facebook que iba a disparar contra su abuela.

Unos minutos después, publicó otro mensaje en que dijo que ya había disparado a su abuela -que resultó herida de gravedad-, y en un tercer mensaje, publicado un cuarto de hora antes de la masacre en la escuela, indicó que se disponía a atacar un colegio.

Tras la palabras de Abbott, Meta, la empresa propietaria de Facebook, matizó que no se trató de mensajes públicos, sino privados, enviados a otro usuario.

“Los mensajes que el gobernador Greg Abbott describió fueron privados, de usuario a usuario, y se descubrieron después de que ocurriese la terrible tragedia. Estamos cooperando estrechamente con las fuerzas de la ley en su investigación”, indicó en Twitter el portavoz de Meta Andy Stone.

Por otro lado, el gobernador Abbott explicó que además de los 21 muertos hay 17 heridos por este suceso, tres de ellos agentes de Policía, aunque no se teme por su vida.

También indicó que aún se desconoce el motivo por el que Ramos entró en la escuela y abrió fuego contra los alumnos y maestras.

El gobernador texano detalló que el arma usada por Ramos fue un rifle AR15, y que, por lo que se sabe hasta la fecha, el joven no tenía antecedentes penales ni un historial de problemas mentales.

El atacante fue abatido por un agente de la Patrulla Fronteriza de Texas.