El Barcelona se entrena en la víspera del cierre de la gira contra el Milán

Washington, (EFE).- El Fútbol Club Barcelona se entrenó este lunes por la mañana en Annapolis (Estados Unidos) para preparar el último partido de la gira norteamericana, que disputará este martes contra el Milán de la Serie A.

El equipo tiene programada para este lunes una segunda sesión de entrenamiento por la tarde, que realizará, como la de la mañana, en la Academia de la Armada de Estados Unidos.

El Barcelona se ha concentrado en Annapolis, a menos de una hora de Washington, entre los partidos disputados la semana pasada contra el Manchester City en Florida y el Real Madrid en Nueva Jersey, y el de este martes contra el Milán en Maryland.

Entre los jugadores que realizaron el entrenamiento matutino, que fue a puerta cerrada, estaba el defensa francés Jules Koundé, que fue el último futbolista en incorporarse a la concentración en Estados Unidos.

Según Koundé, el nuevo técnico del Barcelona, el alemán Hansi Flick, está “satisfecho” con al plantilla que tiene, aunque dijo que cualquier refuerzo será bienvenido.

“Refuerzos nos pueden venir bien, como a muchos equipos pero, de momento, creo que el míster está satisfecho con el equipo”, aseguró.

Se refirió al caso concreto de Nico Williams, que ha sonado en las últimas semanas para el Barcelona: “Todos los buenos jugadores, al final, queremos jugar con ellos. A ver qué hace el club y si se puede hacer o no. Si se puede hacer, encantado”.

Koundé también explicó que ha hablado con Flick sobre su posición en la defensa, como central o lateral derecho.

“Le he dicho (a Flick) que me siento cómodo en las dos posiciones. El año pasado di un paso adelante en el carril derecho, también en la Eurocopa. Ser central siempre será mi posición favorita pero estoy dispuesto a jugar en las dos”.

Barcelona y Milán están citados este martes a partir de las 19:30 (23:30 GMT) en el M&T Bank Stadium de Baltimore (Maryland), hogar habitual de los Baltimore Ravens de la NFL.