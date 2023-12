El Barcelona y el Girona pugnarán por no perder la senda del Real Madrid

Madrid, (EFE).- El Barcelona y el Girona, tercer y segundo clasificado respectivamente de LaLiga EA Sports, se verán las caras en la jornada 16 con el objetivo de no perder de vista a un Real Madrid que es líder y visita al Real Betis.

Los azulgrana, que vienen de imponerse como locales al Atlético de Madrid en otro encuentro entre rivales de la parte alta de la clasificación, tratarán de repetir éxito frente al Girona, que aún no sabe lo que es perder lejos de su feudo este curso al cosechar seis victorias y un empate en sus siete salidas.

Eso les ha permitido sumar 19 puntos en campo ajeno, los mismos que acumula el Real Madrid. En este caso el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti tendrá un difícil encuentro en el Benito Villamarín contra el Betis, quien ha vencido en sus seis últimos enfrentamientos oficiales como anfitrión y no pierde en esa condición en liga desde el pasado 24 de mayo contra el Getafe.

Más sólido en casa incluso es el Atlético de Madrid, que no cede ante los suyos desde el 8 de enero cuando el Barcelona ganó en el Cívitas Metropolitano. Ahora tratarán de olvidar otra derrota contra los azulgrana, esta la pasada jornada, imponiéndose a un Almería que es colista, ha sido eliminado en la Copa del Rey por el Barbastro y aún no ha ganado en liga.

Sí lo hizo el Granada, el 26 de agosto contra el Mallorca (3-2). Desde entonces el triunfo se le resiste e intentará cambiar esa inercia en el encuentro donde le toca recibir al Athletic, quinto clasificado. Será el primero en casa como inquilino del banquillo del cuadro andaluz para el uruguayo Alexander Medina.

Otro entrenador que lleva poco tiempo en el cargo es Marcelino García Toral en el Villarreal. Son cuatro los choques oficiales que ha dirigido hasta el momento en su segunda etapa en el club y no ha perdido ninguno de ellos. Intentará romper esa racha la Real Sociedad, que cierra los puestos europeos y no cae fuera desde el 8 de octubre.

Intentando llegar a esa zona de privilegio está la UD Las Palmas gracias a una dinámica que le ha llevado a no sumar puntos en uno solo de sus últimos cinco partidos ligueros. Se mide en Mendizorroza al Alavés, otro conjunto que ha mejorado sus prestaciones en las jornadas más recientes.

El Cádiz, por su parte, se enfrenta en el Nuevo Mirandilla al Osasuna en un cruce entre equipos que tratan de recuperar las buenas sensaciones perdidas en el campeonato. Los gaditanos, de hecho, no suman tres puntos en el torneo desde que el 1 de septiembre superaran al Villarreal (3-1).

En cuanto al Mallorca, intentará revertir la falta de gol que le ha llevado a anotar solo uno en las seis últimas fechas del campeonato. Enfrente estará un Sevilla que sigue sin ganar en la máxima categoría del fútbol español tras su 5-1 contra el Almería del 26 de septiembre.

La jornada la abrirá el Getafe-Valencia, con el entrenador José Bordalás midiéndose a su ex equipo ahora en el banquillo “azulón”, y la cerrará el partido en el que el Rayo Vallecano, que no gana en casa desde el 15 de septiembre, recibirá al Celta de Vigo.

– Programa de la 16ª jornada:

. Viernes:

21.00 Getafe-Valencia

. Sábado:

14.00 Alavés-Las Palmas

16.15 Betis-Real Madrid

18.30 Villarreal-Real Sociedad

21.00 Mallorca-Sevilla

. Domingo:

14.00 Atlético de Madrid-Almería

16.15 Granada-Athletic

18.30 Cádiz-Osasuna

21.00 Barcelona-Girona

. Lunes:

21.00 Rayo-Celta

(hora CET, -1 GMT).