El BID y el Banco Mundial se unen para proteger el Amazonas y hacer resiliente al Caribe

Washington, (EFE).- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) firmaron un memorando de entendimiento para trabajar en la lucha contra la deforestación del Amazonas, el fortalecimiento del Caribe ante los desastres naturales y la reducción de la brecha digital en Latinoamérica.

El acuerdo fue firmado en la sede del BID en Washington DC y a la firma asistieron el presidente del BID, Ilan Goldfajn, y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, quienes destacaron la necesidad de que ambos bancos de desarrollo trabajen juntos para multiplicar su impacto en el desarrollo.

“Necesitamos trabajar más duro y hacerlo unidos”, afirmó Goldfajn, ya que el mundo está en un momento en el que “tenemos miles de millones, pero necesitamos billones”.

La pandemia, sostuvo por su parte Banga, “ha multiplicado y exacerbado la fragilidad, la violencia y la inseguridad alimentaria” y ha provocado “una tormenta perfecta” que ha incrementado los desafíos globales.

“En nuestra opinión, uno no puede superarlos por sí mismo. Hay que unir fuerzas no sólo entre los bancos multilaterales, sino también con la sociedad civil, la filantropía y el sector privado”, destacó.

La alianza presentada hoy tendrá una duración de cuatro años y contiene también un acuerdo entre BID Invest, el brazo del sector privado del Grupo BID, y MIGA, el brazo de seguros contra riesgos políticos del Banco Mundial, por el que se comprometen para mitigar el riesgo político en la región.

Las dos agencias trabajarán junto con la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial para atraer más inversiones del sector privado a la región gracias a estos seguros que intentarán frenar algunas de las reticencias que el sector privado tiene para invertir en la región.

Banga y Goldfajn, quienes asumieron sus cargos en los últimos meses, llevaron a cabo en junio un viaje por Latinoamérica en el que sentaron las bases para sellar este acuerdo de colaboración que busca ayudar a combatir la pobreza, crear empleos y abordar el cambio climático.

Ambos presidentes están convencidos de la necesidad de que haya una reforma en los bancos multilaterales y que, por ejemplo, apuesten más por medir los efectos que los programas que llevan a cabo en Latinoamérica tienen sobre la población.

Gracias al pacto sellado hoy, las organizaciones combinarán en el Amazonas su experiencia para apoyar a los países en su transición hacia una “deforestación-neta-cero” y también contribuirán a que las personas obtengan mejores medios de vida, al tiempo que se preserva el ecosistema.

“El acuerdo es sobre deforestación, pero en realidad la estamos abordando como un ecosistema que incluye a las personas que viven en el Amazonas. Si no los tenemos en cuenta estaríamos poniendo una tirita en una herida abierta”, explicó Banga.

En el Caribe, se busca dar un mayor apoyo a los países para gestionar los desastres y las crisis climáticas y desarrollar mecanismos de protección financiera para cuando ocurran catástrofes.

Asimismo, el BID y el BM se comprometieron a trabajar juntos para promover el desarrollo digital en la región con un plan de acción que busca fomentar la conectividad y mejorar la infraestructura digital para acelerar el desarrollo socioeconómico.

Uno de los programas que se implementarán es la iniciativa Escuelas Conectadas para Todos, por la que ambas instituciones desarrollarán planes para cerrar la brecha digital en la educación.