El brasileño André Jardine, entrenador del América, operado por una apendicitis

México, (EFE).- El brasileño André Jardine, entrenador de las Águilas del América, fue operado con éxito este martes en la madrugada por una apendicitis aguda, informó el club más ganador del fútbol mexicano en un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter.

“El tiempo de recuperación será de acuerdo con su evolución”, añadieron las Águilas, que suman 13 títulos de la liga local.

Jardine no comandó el entrenamiento de este martes del América, que se prepara para enfrentarse este sábado a las Chivas, su máximo rival, en el clásico del balompié de México, que corresponde a la octava jornada del torneo Apertura 2023.

El estratega de 44 años no estará en el banquillo en el duelo más importante de la fase regular del campeonato para las Águilas. Sus auxiliares, el brasileño Paulo Rodrigues y el Raúl Rodrigo Lara, asumirán el mando del equipo.

El brasileño, oriundo de Río Grande do Sul, llegó al América para este Apertura, en sustitución de Fernando Ortiz, quien fue el técnico de los azulcremas por un año en los que fue eliminado en tres semifinales.

André Jardine arribó con el objetivo de darle a las Águilas su primer título de liga desde el Apertura 2018. Al momento tiene al club en la zona de clasificación a la fase final, ya que el América ocupa el sexto lugar del Apertura con 11 puntos.

En sus primeros seis partidos como entrenador, Jardine tiene una marca de tres victorias, dos empates y una derrota. Además, su equipo ha anotado 12 veces, la segunda cifra más alta del campeonato, y ha recibido ocho goles, la cuarta cantidad más baja del torneo.