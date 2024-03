El brasileño Jardine destaca la fortaleza mental del América para eliminar al Guadalajara

México,(EFE).- El brasileño André Jardine, entrenador del América, campeón del fútbol mexicano, destacó la fortaleza mental de su equipo para eliminar al Guadalajara en los octavos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

“Celebramos la clasificación porque son partidos de 180 minutos y en la suma salimos bien; perdiendo por dos goles logramos controlar el juego y demostramos que somos fuertes mentalmente ante unas Chivas de una intensidad impresionante”, dijo el técnico luego de que su equipo perdió el juego de vuelta por 2-3.

En el duelo de ida de los octavos de final del pasado miércoles las Águilas se impusieron 0-3. Superaron la fase con marcador total de 5-3.

En el encuentro efectuado en el Estadio Azteca, Guadalajara consiguió sus anotaciones por conducto del estadounidense Cade Cowell, Ricardo Marín y Roberto Alvarado. El local marcó gracias a un autogol de Alan Mozo y a un tanto del estadounidense Alejandro Zendejas.

Jardine reconoció que su conjunto fue superado en el primer lapso, pero descartó que eso sucediera por exceso de confianza.

“Se habla de que América se agranda demasiado, pero no es así. Esos fantasmas se acabaron. Hoy, ellos nos anularon en el primer tiempo, pero cambiamos para bien en el segundo tiempo, fuimos más dominantes y generamos situaciones de gol. No nos gusta la derrota, pero al final conseguimos avanzar”.

El estratega aplaudió el desempeño del rival y criticó la falta de concentración de sus jugadores en el inicio del duelo.

“Chivas se vio muy bien, nos presionó y nos anuló la construcción, eso mató nuestra generación de juego. Como dije iniciaron con una intensidad impresionante, mientras que nosotros no, y eso fue factor determinante”, subrayó.

Las Águilas son el equipo más ganador en la historia de la Liga de Campeones de la Concacaf con siete galardones. Su más reciente título data del 2016

En los cuartos de final de este certamen el América se enfrentará al ganador que resulte entre el Alajuelense de Costa Rica y New England Revolution de la MLS de Estados Unidos.