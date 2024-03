El brasileño Tiago Volpi niega que el Toluca vaya a confiarse al retar al colista Juárez

Toluca (México), (EFE).- El brasileño Tiago Volpi, guardameta del Toluca, negó que su equipo vaya a llegar confiado al partido de este viernes ante el Juárez, colista del torneo Clausura 2024 del fútbol mexicano.

“En esta liga la tabla no sirve de referencia para saber el nivel de cada equipo porque Juárez ha jugado bien, pero no ha tenido los resultados. Ha hecho partidos buenos contra grandes equipos, como el partido pasado contra Pachuca que apenas perdió 3-2 y antes casi le saca un empate a Tigres en la caída 1-0”, explicó en una rueda de prensa.

El Toluca, quinto en la clasificación con 19 puntos, visitará este viernes al Juárez, último con dos unidades, en la undécima jornada del Clausura.

Aunque en el papel parece haber una gran disparidad entre ambos conjuntos, para Volpi no es así ya que duelos como ante el Pachuca, tercero en la tabla, y Tigres, sexto con una de las nóminas más valiosas de la liga, demuestran la peligrosidad de Juárez.

“Va a ser un partido complicado así como han sido todos los demás, pero sí estoy de acuerdo que necesitamos una victoria fuera de casa si queremos mantenernos en los puestos más altos”, añadió el portero, el segundo máximo goleador de su equipo con tres dianas anotadas en el campeonato, todas al ejecutar penaltis.

El antiguo arquero del Sao Paulo brasileño negó que esté pensando abandonar al Toluca, por el que fichó en julio de 2022, y en cambio afirmó que por ahora busca cumplir los dos años que le quedan de contrato.

“Tengo claro mi futuro. Yo tengo contrato y no es la primera vez en mi carrera que se rumoran salidas, yo creo que es normal en el fútbol que otros equipos te busquen, que haya acercamientos, pero yo siempre dejé bien claro mi deseo a la institución, estoy feliz aquí y pienso que mi tiempo no ha terminado”, sentenció.