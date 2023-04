El brasileño ‘Tuca’ Ferretti asegura que el fútbol mexicano cae en lo amateur

Ciudad de México, (EFE).- El brasileño Ricardo ‘Tuca’ Ferretti, entrenador del Cruz Azul, aseguró que el fútbol mexicano cae en lo amateur porque para que un jugador sea suspendido un partido debe acumular cinco tarjetas amarillas y no dos como en certámenes como el Mundial.

“Pienso que son demasiadas tarjetas. Por eso el fútbol mexicano es marrullero y llega a caer en amateur por tener cinco tarjetas. Lástima que la federación no toma cartas en el asunto. Cinco tarjetas para un fútbol que se considera de primer nivel es una vergüenza”, lamentó en rueda de prensa el estratega más ganador de la liga del país con siete títulos de liga.

Ferretti, el técnico más ganador en México en la pasada década, afirmó que el que se permitan tantas amonestaciones sin castigo a los futbolistas provoca que en los encuentros se presenten varias interrupciones.

“Esto no es una cosa de los equipos, sino de la federación, que le encanta llenar el ‘cochinito’ (con lo que se cobra por cada tarjeta amarilla recibida)”, añadió el manejador de 69 años.

El exseleccionador de México comentó que si los directivos quieren mejorar para evitar que se repita una eliminación del Tri en una fase de grupos en un Mundial, como sucedió en Qatar 2022, deben empezar por terminar con la permisividad en las tarjetas amarillas.

“Esto llega a rallar en el llano. Todos nos preguntamos en qué mejorar, por qué en cosas básicas como ésta”, señaló el brasileño.

Sobre el golpe que el árbitro Fernando Hernández le propinó en el partido León ante América al argentino Lucas Romero, Ferretti dijo que no cree que haya sido intencional y es parte de los constantes reclamos que se dan en los partidos.

“No creo haya sido propósito. Hoy en día los árbitros reciben reclamaciones airosas y esto causa cierta irritación porque volteas a la banca e incluso los equipos reclaman faltas a su favor. Es una situación desagradable, estalló y solo los dos involucrados pueden decir lo que pasó”, sentenció.

El Cruz Azul ocupa la octavo posición del torneo Clausura 2023 y está cerca de confirmarse en la repesca, en la que al final de la fase regular se disputarán los últimos cuatro lugares a los cuartos de final.