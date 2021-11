“El Buen Patrón” debuta en Hollywood como aspirante española al Óscar

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- “El Buen Patrón”, la película protagonizada por Javier Bardem que representa a España en la carrera por el Óscar a la mejor película internacional, se estrena este jueves en Estados Unidos al inaugurar la muestra cinematográfica Recent Spanish Cinema.

El largometraje, dirigido por Fernando León de Aranoa (“Los lunes al sol”), dará el pistoletazo de salida a una semana en la que el público de Los Ángeles y Miami, epicentros de la cultura hispana en Estados Unidos, podrá ver los filmes del cine español más destacados del último año.

Así, “El Buen Patrón” -que en EE.UU. lleva por título “The Good Boss”- celebrará su “premiere” en el cine Los Feliz de Los Ángeles (EE.UU.), donde ha agotado todas las entradas.

Hasta el año pasado el reglamento de la Academia de Hollywood exigía que todas las películas aspirantes al Óscar se proyectaran en alguno de los cines de la ciudad californiana, pero la pandemia obligó a poner en pausa esa norma y, por tanto, el pase en salas no es un requisito para concurrir a la nominación.

Este año la llamada ‘short list’ (lista de corte), con quince candidatas, se conocerá el 21 de diciembre; pero no será hasta el 8 de febrero cuando se sepan las cinco nominadas.

La Academia del Cine Español eligió en octubre al largometraje de Aranoa frente a otros competidores como “Madres paralelas” de Pedro Almodóvar (que partía como la gran favorita) y “Mediterráneo” de Marcel Barrena.

El cineasta ha develado que ya tiene peticiones de EE.UU. para hacer un “remake” de esta cinta en la que Javier Bardem da vida a un empresario de éxito que oculta su pasado y que cruza constantemente los límites entre lo profesional y lo personal con sus empleados.

“Estamos muy convencidos de que el mensaje se entiende muy bien en cualquier país basado en una economía de mercado, por decirlo de manera rápida y breve”, dijo Araona tras ser seleccionado.

Es la segunda vez que el director madrileño opta a la estatuilla, la primera, hace veinte años, fue con “Los lunes al sol”, que no pasó la lista de corte con la que la Academia americana reduce las opciones.

Por su parte, la muestra Spanish Recent Cinema también proyectará: “El Cover”, dirigida por Secun de la Rosa; “Ane”, de David Pérez Sañudo; “Destello Bravío”; de Ainhoa Rodríguez; “Ama”, de Júlia de Paz; “La Casa del Caracol”, de Macarena Astorga; “Baby”, de Juanma Bajo Ulloa; y “Con Quién Viajas”, de Martín Cuervo.

La mayoría de los pases serán digitales, aunque la ciudad de Miami acogerá la clausura del evento con un pase presencial de “Poliamor para Principiantes” el 11 de noviembre.