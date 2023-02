El Cádiz estrena camiseta de Carnaval para coleccionistas

Cádiz, (EFE)- Brian Ocampo (Florida, Uruguay) es la imagen del cartel especial dedicado al famoso Carnaval de Cádiz que ilustra el partido de este domingo ante el Rayo Vallecano. El Cádiz CF, además estrena una camiseta especial ‘ad hoc’.

Diseño original, con color salmón de fondo, trufado de detalles del exterior del gran teatro Falla, donde se celebra el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas. Incluye tintes celestes que dan un perfil de claridad, que acompaña al color monocromático que tendrá el escudo. Se vende de cine. Los coleccionistas la compran en la web por 78 euros.

El Carnaval de Cádiz va desde el 16 al 26 de febrero. Y ante el Rayo Vallecano dejará un día su tradicional camiseta amarilla. La que dio la vuelta al mundo en su día con el salvadoreño Mágico González. El tono asalmonado asume el protagonismo vistiendo a Chris Ramos o Álvaro Negredo. Bajo el lema ‘Cádiz, CF, Somos Provincia’, el club homenajea a la gran fiesta gaditana.

En una entrevista con EFE, el vicepresidente del Cádiz CF, Rafael Contreras, explica que “la intención del club es estar siempre vinculado con su tierra y sus tradiciones”.

En años anteriores, el club gaditano ya había confeccionado otras equipaciones exclusivas con diferentes motivos, pero “nos faltaba el Carnaval”, incidió el dirigente.

El equipo de marketing y nuevos negocios del club llevaba un tiempo trabajando en “algo especial” que acompañara a la fiesta gaditana, por lo que en esta temporada “no hemos desaprovechado esa oportunidad”.

La aceptación de esta iniciativa ha sido “total y todo un éxito”, expresó Contreras, y con ella se ha buscado conseguir un “impacto” con la puesta de largo realizada hace unos días en el Gran Teatro Falla para “acercar el fútbol y el Carnaval”.

En solo dos días, los abonados ya habían agotado todas las existencias en la tienda oficial del estadio Nuevo Mirandilla y en el comercio web del club, por lo que se ha realizado un segundo pedido al proveedor para poder atender todas las solicitudes de aficionados que “la quieren y no pudieron comprarla”, anticipó el vicepresidente.

Estas peticiones superan “con creces” el millar, lo que para Rafael Contreras supone haber superado “todas las expectativas”.

Las solicitudes recibidas han sido “de todo tipo”, desde cadistas que están repartidos por el mundo hasta aficionados o coleccionistas que “se han quedado enamorados” de la zamarra.

De esta manera, la camiseta del Carnaval de Cádiz del conjunto amarillo “viajará por Europa, Sudamérica e incluso Asia”, resaltó Contreras.

El crecimiento de la marca Cádiz CF es nacional e internacional. “Hoy llegamos a tres cuartas partes del mundo hablando en catorce idiomas diferentes”, destacó el vicepresidente de la entidad.

“Hay escuelas y proyectos en todo tipo de países. Es un crecimiento que no tiene techo y que seguirá dando pasos agigantados en los próximos meses”, aventuró Contreras.

El Carnaval de Cádiz, declarado de Interés Turístico Internacional y Bien de Interés Turístico Cultural, supone una fiesta genuina cuyas raíces se remontan al siglo XVII. Es una fiesta con gran capacidad de crítica, en la que los grupos de ciudadanos disfrazados expresan con sátira los acontecimientos de actualidad.

Después de la celebración del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas, que finalizó en el Gran Teatro Falla el pasado viernes, en estos días los gaditanos se echan a las calles y decenas de agrupaciones despliegan sus ingeniosos repertorios por las vías urbanas de Cádiz, para deleite de ciudadanos y visitantes.

En la edición de 2020, la última celebrada en condiciones de normalidad antes de la pandemia de Covid-19, la Federación de Hostelería de Cádiz (Horeca) cifró en unos 400.000 los visitantes que acudieron a los festejos, que generaron entre cinco y diez millones de euros en el comercio especializado gaditano.

La ocupación hotelera superó el noventa por ciento, no solo en Cádiz sino en otras poblaciones de alrededor, como El Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera, San Fernando y Jerez.