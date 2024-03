El campeón América de Cáceres visita a los Tigres de Siboldi, en duelo uruguayo en México

México, (EFE).- Las campeonas Águilas del América, lideradas en la defensa por Sebastián Cáceres, recibirán este sábado a los Tigres UANL, dirigidos por Robert Dante Siboldi, en un duelo de figuras uruguayas que será el más atractivo de la undécima jornada del torneo Clausura 2024 del fútbol mexicano.

Con una marca de seis triunfos, tres empates y una derrota, las Águilas se encuentran con 21 puntos en el cuarto lugar de la clasificación, a una unidad de empatar a los líderes Rayados del Monterrey.

Un triunfo sobre los felinos, a los que derrotaron en la final del campeonato pasado, podría ponerlos por encima del Monterrey, que este domingo será anfitrión del Mazatlán FC.

La fortaleza en este torneo del América, dirigido por el brasileño André Jardine, ha sido su defensa, en la que el uruguayo Cáceres ha destacado al ayudar al equipo a solo permitir seis goles en 10 partidos, la mejor cifra que también presumen los Rayados y el Cruz Azul.

El central ha sido titular en los seis partidos que ha jugado en el certamen, incluido el de la semana pasada en el que las Águilas golearon por 1-5 al Atlas.

Los Tigres del entrenador uruguayo Siboldi no han tenido un torneo sólido como el pasado y en 10 partidos tiene un récord de cinco duelos ganados, tres empates y dos derrotas, con 14 goles a favor, el América suma 17, y nueve dianas recibidas.

Siboldi ha sufrido para encontrar regularidad en un cuadro en el que su mejor jugador de los últimos años, el francés André-Pierre Gignac, ha sufrido lesiones que no le han permitido rendir a su máximo nivel.

A pesar de no estar en su mejor momento físicamente, Gignac es junto a Sebastián Córdova y los argentinos Nicolás Ibáñez y Juan Bruentta, los mejores anotadores del cuadro con tres goles cada uno.

Los duelos de la undécima jornada arrancarán este viernes cuando el Puebla, del manejador interino venezolano Fernando Aristeguieta, reciba al Atlas, el Necaxa al San Luis y el colero Juárez FC al Toluca.

El sábado, las Chivas del Guadalajara del entrenador argentino Fernando Gago serán anfitrionas del León, los Tuzos del Pachuca del Querétaro, el Santos Laguna del Cruz Azul y el duelo América-Tigres.

Los partidos concluirán el domingo con la visita del Tijuana a los Pumas UNAM y del Mazatlán al Monterrey.

– Partidos de la undécima jornada del Clausura mexicano:

Viernes 08.03: Puebla-Atlas, Necaxa-San Luis y Juárez FC-Toluca.

Sábado 09.03: Guadalajara-León, Pachuca-Querétaro, Santos Laguna-Cruz Azul y América-Tigres UANL.

Domingo 10.03: Pumas UNAM-Tijuana y Monterrey-Mazatlán FC.