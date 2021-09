El campeón mundial Óscar Valdez reconoce el boxeo completo de Conceicao

Ciudad de México, (EFE).- El mexicano Óscar Valdez, campeón súper pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), reconoció que el brasileño Robson Conceicao es un peleador completo, que será difícil de vencer este viernes en la defensa de su título, en Tucson (Arizona, EE.UU.).

“Espero una pelea entretenida, es un peleador completo, medallista olímpico de oro en el 2016, pero estamos enfocados, lo hemos estudiado y tengo la fe de salir con la mano en alto”, dijo el púgil de 30 años.

Valdés ganó la faja de los súper pluma el pasado 20 de febrero al derrotar por nocáut a su compatriota Miguel “Alacrán” Bertchelt, su vigésimo noveno triunfo consecutivo como profesional, y el próximo viernes expondrá por primera vez su reinado en una de las peleas más esperadas del 2021.

“Robson llega con el sueño de ser campeón del CMB. A mí me costó lograrlo y no pienso dejarlo ir, estoy bien preparado”, agregó Valdés, de 30 años.

El campeón dijo estar entusiasmado porque la pelea será en Tucson, Arizona, a una hora de la frontera con México, lo cual provocará tener el apoyo de muchos de sus simpatizantes de Nogales, su lugar de nacimiento, en el estado mexicano de Sonora.

Conceicao ganó la presea de oro de peso ligero en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, después de lo cual hilvanó una cadena de 16 victorias consecutivas, la mitad antes del límite.

Óscar Valdés subirá al cuadrilátero después de haber dado positivo de fentermina, lo cual no tuvo consecuencias porque las autoridades determinaron que no hubo dolo en el consumo de la sustancia, que no le dará ventajas al mexicano ni perjudicará al brasileño.

El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, explicó que Valdés pasará seis meses sometido a pruebas sorpresa de dopaje, se certificará en cursos en nutrición, manejo del peso, hidratación y sustancias, además de que dará pláticas sobre diferentes temas.

“Estoy en disposición de colaborar con los programas que se requieran”, confesó Valdez, quien se entrena en el equipo de su compatriota Saúl “Canelo” Álvarez, el mejor peleador libra por libra del momento.