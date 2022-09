El cantante Nicky Jam recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama

Miami, (EFE).- El cantante de música urbana Nicky Jam recibirá el Premio Billboard Salón de la Fama en reconocimiento a una trayectoria de más tres décadas en la que ha cimentado una “increíble influencia como artista a nivel global”, según resaltó la organización de los Premios Billboard de la Música Latina.

Considerado uno de los pioneros del reggaetón, el cantante recibirá el galardón en honor a “una impresionante carrera artística que va más allá de la interpretación musical” en la próxima gala de los premios Billboard, que se desarrollará el 29 de septiembre en el Watsco Center de Miami, Florida (EE.UU.), informó la revista especializada en un comunicado.

La nota destaca que Nick Rivera Caminero, nombre de nacimiento de Nicky Jam, no solo es una de las actuales figuras de la música urbana sino que, además, “se ha convertido en uno de los grandes promotores del género, hoy transformado en un fenómeno cultural que ha contribuido a aumentar la popularidad de la música latina a nivel global”.

Con 28 premios en su haber y más de un centenar de nominaciones a lo largo de su carrera, el intérprete de “Travesuras”, que en 2014 alcanzó la cuarta posición en la lista Hot Latin Songs de Billboard, acumula un global de 14.500 millones de reproducciones en YouTube por todas sus canciones y colaboraciones, así como 1.100 millones en Spotify.

Un hito en su carrera fue el tema “El perdón”, de 2015, en el que colaboró el español Enrique Iglesias y que se encumbró a la primera posición del listado Hot Latin Songs de Billboard, donde se mantuvo sin descender durante 30 semanas, el segundo sencillo que mas tiempo ha permanecido en lo alto de esa tabla.

De origen puertorriqueño y dominicano, Nicky Jam igualmente ha hecho incursiones en la actuación y se sumó al elenco de la película “Bad boys for life”, junto a Will Smith y Martin Lawrence, además de formar parte de la serie autobiográfica “El ganador” para Telemundo y Netflix.

Tal como explicó la revista Billboard, el galardón Salón de la Fama se concede a “los artistas que han logrado el reconocimiento mundial por su labor, trascendiendo fronteras de géneros e idiomas”.

Los anteriores recipientes a este premio han sido Alejandro Fernández, Banda El Recodo, Carlos Vives, Daddy Yankee, El Gran Combo de Puerto Rico, Franco de Vita, Joan Sebastian, José José, Marc Anthony, Marco Antonio Solís, Mongo Santamaria, Rocío Dúrcal, y Vicente Fernández.

Los Premios Billboard de la Música Latina coincidirán con la Semana de la Música Latina de la revista Billboard, que se celebrará también en Miami entre los próximos 26 de septiembre y 1 de octubre.

La gala de premiación del 29 de septiembre se emitirá en simultáneo por el canal de cable Universo, el servicio de streaming Peacock, la aplicación de Telemundo y a través de Telemundo Internacional para Latinoamérica y el Caribe.