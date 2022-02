El cantante urbano Anuel AA revela que escucha rancheras y corridos

San Juan, (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Anuel AA afirmó que entre la música que escucha se encuentran las rancheras y los corridos mexicanos.

Anuel destacó de la ranchera “su variedad de letras e instrumentos tradicionales”, durante un episodio del podcast original de la plataforma musical Deezer, “La playlist de mi vida”.

Menos sorprendente fue su elección de temas de sus colegas y compatriotas puertorriqueños Bad Bunny, Eladio Carrión, Don Omar y Tego Calderón, así como del rapero canadiense Drake.

Según dijo en la entrevista Emmanuel Gazmey, nombre de pila de Anuel, solo le tomó diez minutos apuntar sus temas favoritos que incluye en cualquier “playlist” o lista de canciones.

“Son canciones que escucho por frecuencia o que son clásicos y que pongo donde quiera que esté”, indicó Anuel, quien admitió que el trap es su género musical favorito.

En esta misma línea, dijo que las canciones de Drake lo inspiran a componer sus canciones al ser este su cantante favorito.

Por eso, Anuel señaló que cada vez que escucha a Drake en su vehículo, en una fiesta privada o en su casa, le da de comer a su alma.

El artista mencionó que “Kemba Walker” es su canción favorita de Eladio Carrión y Bad Bunny.

“Es de los traps más cabrones en la historia”, resaltó Anuel, de 29 años y quien participará en el Juego de Celebridades del fin de semana de estrellas de la NBA el 18 de febrero en el Wolstein Center en Cleveland, Ohio (EE.UU.).

Otros de los temas favoritos que Anuel mencionó de algunos puertorriqueños fueron “Bandolero”, de Don Omar y Tego Calderón; “Wicked Games”, de The Weeknd; “Caserío 2”, de Don Omar con Héctor “El Father”; y “Pa que retocen”, de Calderón.

Referente a “Pa que retocen”, Anuel explicó que es “una canción que hay que ponerla en cualquier esquina”.

Igualmente, dijo que “Soldado y profeta” -propia- y “Torturao y to jodío” de Ñengo Flow han marcado su vida en diversos momentos.

Por ejemplo, “Soldado y profeta” la grabó cuando estaba relacionado con el bajo mundo.

“En el proceso me perdí un poco, pero me reencontré en el 2016. Ahora me siento una persona más inteligente, conozco más el negocio y mi carrera está a otro nivel”, afirmó.

Y sobre “Torturao y to jodío”, sostuvo que es una canción que le “trepa la adrenalina”.

Para aquel tiempo, cuando tenía 14 o 15 años, “Vamos pa la calle”, del entonces reguetonero puertorriqueño Héctor “El Father”, fue una de las canciones que marcaron su vida, pues la misma relata la vida callejera, la cual admitió que es la cultura que vive.

Además de dar a conocer sus gustos musicales, Anuel repasó sus mejores y peores momentos de su vida, entre ellos cuando estuvo preso en 2016, tiempo en que que compuso “Na’ Nuevo”, incluido en su primer disco, “Real Hasta La Muerte” (2018).

Incluso, este tema fue el que Anuel decidió arrancar sus conciertos tras su salida de la prisión.

“Preso fue que mi carrera se desarrolló. En mis peores momentos suelo brillar”, reflexionó.