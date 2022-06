El cantante urbano panameño Akim asegura que su única competencia es él mismo

San Juan, (EFE).- El artista urbano panameño Akim, quien promociona en Puerto Rico su primer disco, “Haters y Fanáticos”, bajo la disquera del boricua Farruko, asegura a Efe que la única competencia musical que tiene es contra sí mismo.

Eliazar Akim Brown, nombre de pila del intérprete, forma parte de la nueva camada de artistas emergentes del género urbano latino, que a diario siguen aumentando en Latinoamérica y cuya lucha cada vez se hace más reñida para ubicarse entre los más cotizados.

Pese a la gran cantidad de cantantes intentando demostrar sus quilates con algún estilo propio, Akim, de 30 años, dijo que su competencia “no son los demás artistas” y que las habituales colaboraciones entre ellos demuestran “la unión del género urbano”.

“Cuando me miro al espejo y escucho lo que hago, producciones pasadas, reconozco que tengo que seguir trabajando más duro. Ese tipo que tengo al frente mío, es mi verdadera competencia”, filosofó durante la entrevista con Efe en San Juan.

ORGULLOSO DE SER PARTE DEL RUEDO URBANO

Akim es junto con Sech uno de los artistas urbanos de Panamá de mayor reconocimiento de este género. Además, las influencias del reggae panameño ayudaron a elaborar y desarrollar en Puerto Rico el famoso término musical de reguetón.

“Hay que dársela a Puerto Rico por ese trabajo, por hacerlo el género más escuchado y que la música latina llegara a países que su primer idioma no sea el español”, destacó.

“Me gusta formar parte de esto y de la nueva historia que se está escribiendo en mi país. Ahora, esperando que las cosas se sigan dando y recogiendo premios con mi bandera tricolor”, resaltó Akim, nacido el 5 de julio de 1991 en la provincia de Colón en Panamá.

No obstante, el intérprete de sencillos como “Locos en el amor”, “Tú No Sabes del Amor” o “Te Gusta Hacerla”, que cuentan con millones de visitas en YouTube, reconoció que puede potenciar más su música y ser uno de los artistas más cotizados si se mantiene constante.

LA CLAVE ES LA RESISTENCIA

“Creo que puedo dar más conociendo mi capacidad. Me siento como ese primer día cuando comencé hace un par de años, con entusiasmo de hacer las cosas bien. Esto no es duración, sino resistencia”, subrayó.

Esa resistencia a la que Akim se refiere también tiene su valor y peso por el respaldo que ha obtenido de Farruko al firmarlo a su sello disquero, Carbon Fiber Music, para lanzar el pasado 27 de mayo su primer disco en solitario.

En el álbum, Akim cuenta con las colaboraciones de Farruko en “Luz” y “Paredes de Hielo”, los boricuas De La Ghetto, Ankhal y Kevvo en “Spicy”, Lyanno en “Facetime”, el dominicano Maffio en “Paragua”, y el puertorriqueño Dalex, el colombiano Beéle y el panameño Boz en “Otra Baby”.

“El género latino está durísimo, haciendo canciones que están rompiendo en tik tok, que es sumamente importante para la carrera de un artista. Estamos haciendo colaboraciones entre todos, y se siente la unión del género urbano y vamos pa’lante, ¡que viva Latinoamérica!”, resaltó.

SUBE “DE NIVEL” CON LAS CRÍTICAS

Sobre el título del álbum, “Haters (Odiadores) y Fanáticos”, Akim admitió que lee todos los comentarios, tantos positivos y negativos, que le dejan sus seguidores en Instagram.

En referencia a los negativos, Akim dijo que los respeta y descarta bloquear al seguidor, los toma y los usa “para subir de nivel” en sus próximas canciones y producciones musicales.

“No me dejo llevar por los comentarios buenos o malos, pero los malos los uso para subir de escalón en escalón”, apuntó.