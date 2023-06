El cartel de la Champions viene de Nueva York

Chicago (EE.UU.), (EFE).- El cartel de la final de la ‘Champions’ de Estambul viene de Nueva York. El artista Tolga Tarhan, nacido en Turquía, pero con estudios en la Gran Manzana, puso tinte y formas a la gran cita entre Manchester City e Inter de Milán. Azul y rosado son los colores del atardecer del Bósforo. Esferas y formaciones puntiagudas se funden como en un juego de Tetris. “Estambul es una ciudad cinematográfica”, cuenta el diseñador en una entrevista con EFE.

Pep Guardiola se juega su tercera Copa de Europa. Julián Álvarez y Lautaro Martínez, la corona europea tras la gloria mundialista con Argentina. Un choque de estrellas y estilos que se funde en el cartel de Tarhan.

Su colaboración con la UEFA comenzó en 2018 y el trabajo tomó un año y medio. Los programas de ‘Adobe Creative Suite’, como ‘Illustrator’ y ‘Photoshop’ son sus herramientas de diseño.

SU CARTEL, UN JUEGO DE TETRIS

“Me encanta que Estambul tiene tanto color, movimiento, sonidos y sentimiento. Algunas partes de la ciudad se parecen a un vibrante juego de Tetris, con formas y colores que se apoyan uno encima del otro. También hay cúpulas y formaciones puntiagudas que crean un aspecto visualmente agradable y natural”, aseguró Tarhan a EFE.

“Para mí, Estambul es una ciudad verdaderamente cinematográfica, tanto visual como emocionalmente. La emoción principal que busqué transmitir en mi diseño fue una sensación de tranquilidad, capturando la hora dorada de esta ciudad inspiradora después de un día movido”, prosiguió.

Tras formarse en Turquía y en la Academia de Bellas Artes en Venecia, Tarhan se mudó a Nueva York, donde colabora con empresas como Google, equipos deportivos como los New York Knicks y los New York Rangers o el Sony Music Entertainment.

AZUL COMO LA ‘CHAMPIONS’, ROZADO COMO EL ATARDECER

Cuando ‘Design Studio’, el socio de diseño de la UEFA, contactó con Tarhan en 2018, la petición era que el azul, el color más representativo de la ‘Champions’, estuviera presente. El artista lo complementó con el rosado para un armónico juego de luces y sombras.

“Mi representación de Estambul es al atardecer, utilizando los ricos colores del cielo de la ciudad y las luces vívidas. Mi diseño se inspira en mis propias experiencias estéticas y personales vividas en esta bella ciudad”, cuenta el artista.

“Elegí el rosa para simbolizar los colores de la puesta del sol en el Bósforo”, agrega.

No es fácil resumir la esencia de una ciudad de enorme patrimonio cultural como Estambul en un cartel. Para hacerlo, Tarhan tiró de sus recuerdos y de las emociones vividas desde su nacimiento en la joya turca.

“Esta ciudad históricamente significativa pero contemporánea sirve como una fuente ilimitada de inspiración por sí misma. He estado observando, experimentando y sumergiéndome en esta ciudad durante muchos años. Por lo tanto, cuando me encargaron crear una única obra de arte para representar a Estambul, ya estaba bien preparado para el desafío”, consideró.

COLABORACIONES CON GOOGLE, KNICKS Y RANGERS

Entre sus proyectos, destacan las colaboraciones con Google o los Knicks de la NBA, oportunidades que le permiten “explorar, aprender nuevas técnicas, trabajar con medios distintos o desarrollar nuevas ideas”.

“El proceso creativo nunca está estancado ni es predecible, y esa constante sensación de evolución me mantiene motivado y entusiasmado con mi trabajo”, explicó.

Su cartel, en el que trabajó durante un año y medio, entre el estudio de las distintas opciones y la realización, acompañó a los 78 equipos que, a partir de las fases previas, participaron en la Liga de Campeones.

Solo quedaron el City de Guardiola, con el noruego Erling Haaland como amenaza número uno, y el Inter de Milán, con Lautaro al frente, para jugarse la gloria en el campo del estadio Ataturk.

Andrea Montolivo