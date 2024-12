El caso por la desaparición de la mexicana Debanhi Escobar escala a una serie documental

Monterrey (México), (EFE).- El caso de la mexicana Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, quien fue víctima de desaparición y su cuerpo fue localizado 12 días después en la cisterna en desuso de un motel en el norte de México, será contado a través de una serie documental.

En entrevista con EFE, el padre de la víctima, Mario Escobar, informó de que el documental será estrenado en el 2025 y fue realizado por una importante cadena internacional, cuyo nombre por el momento no puede mencionar por cuestión de acuerdos legales.

“En el 2025 vendrá un documental de Debanhi (…) el documental cuenta qué pasó, desde que Debanhi se fue de nuestra casa hasta el día de hoy, con base en entrevistas que el equipo de trabajo hizo a diferentes personas, así como a mi esposa y un servidor”, compartió Escobar.

Añadió que el trabajo se realizó durante este 2024 y está en proceso de edición.

“Son entrevistas con mi esposa y conmigo y con personas que participaron, de acuerdo con lo que vivieron, e investigaciones muy profesionales. Cuidando mucho lo del peritaje abierto en la carpeta”, dijo.

La estudiante de Derecho, de 18 años, desapareció el 9 de abril del 2022, tras haber asistido a una fiesta en un inmueble del municipio de Escobedo, en el estado de Nuevo León, en el norte de México.

Su cuerpo fue encontrado 12 días después en una cisterna en desuso del Motel Nueva Castilla, cerca del sitio en donde fue vista por última ocasión con vida.

El caso se viralizó porque en redes sociales se difundió una imagen de la joven parada al lado de una carretera en donde fue abandonada por el taxista que la transportaba, luego de que sus presuntas amigas con las que acudió a la reunión la dejaron sola.

El documental de manera tentativa se llamará ‘Debanhi. ¿Quiénes mataron a nuestra hija?’ y la familia estuvo muy involucrada en el proceso para que los hechos planteados sean apegados a la realidad.

En el caso de las autoridades involucradas, como la Fiscalía General de Justicia del Estado de nuevo León, Mario Escobar compartió que se plantea la negligencia en la investigación, así como las omisiones.

“Al parecer va a ser por episodios. Hasta ahora no tengo el número de los capítulos exactos”, mencionó.

Escobar aclaró que nunca ha ganado dinero con el caso de su hija y aunque sí hubo un acuerdo económico con la cadena que realizó el documental lo que recibieron es para seguir por su cuenta con la investigación de la desaparición y muerte de la joven.

“Nosotros en este momento estamos contratando un peritaje por nuestra cuenta para avalar con un médico forense, que ya sería una cuarta opinión, y tratar de validar el feminicidio”, estableció.

A petición de los padres de Debanhi, Mario Escobar y Dolores Bazaldúa, en septiembre de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) se hizo cargo de la investigación del caso de su hija, sin embargo, hasta la fecha, no se ha dado con los responsables de la desaparición y asesinato de la joven.