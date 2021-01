El Caucus Hispano del Congreso critica la visita de Trump al muro fronterizo

Washington, (EFE News).- La visita del presidente Donald Trump al muro en la frontera sur de Estados Unidos “concuerda con sus cuatro años deshumanizando y culpando a nuestras comunidades inmigrantes”, afirmó este martes el presidente del Caucus Hispano en el Congreso, Raúl Ruiz.

El legislador demócrata de California calificó como un “fracaso” la obra que Trump prometió hace cuatro años como una valla de 3.200 kilómetros en la frontera con México para impedir la inmigración ilegal. Hasta ahora se han construido unos 720 kilómetros de cercas.

“Ninguna labor de reescribir el pasado borrará los fracasos de Trump. La historia juzgará a su gobierno por sus numerosos crímenes contra la humanidad, incluida la cruel separación de niños y sus familias, muchas de las cuales aún no han vuelto a reunirse”, dijo Ruiz.

En 2017 y 2018 el Gobierno de Trump puso en práctica un programa por el cual separó a unos 5.000 menores de su edad de sus padres y madres con quienes habían cruzado ilegalmente la frontera. Hasta ahora más de 620 de esos niños no se han reencontrado con sus familias.

La visita de Trump al Valle del Río Grande “llega en un momento cuando la pandemia de la covid-19 arrasa las comunidades hispanas a tasas desproporcionadas”, señaló Ruiz, y agregó que “el presidente Trump no solo ha sido incapaz de enfrentar la pandemia, sino que también ha exacerbado su campaña anticientífica y radicalmente partidista de información”.

Según el legislador, esa conducta de Trump “ha conducido a la muerte de 376.000 personas, 22,7 millones de casos de infección con el coronavirus y ha dejado a millones de estadounidenses sin empleo”.

“La gran mayoría de los estadounidenses ha despedido a Trump, ha rechazado sus políticas fallidas y mira hacia el futuro con un sistema de inmigración más humano y justo con (el presidente electo Joe) Biden”, puntualizó.

