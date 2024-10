El centro de espectáculos La Esfera de Las Vegas tendrá una gemela en Abu Dabi

Washington, (EFE).- El centro de espectáculos The Sphere (La Esfera), situado en Las Vegas (Estados Unidos), tendrá una gemela en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), anunciaron este martes los impulsores de la iniciativa.

La empresa Sphere Entertainment y el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi detallaron en un comunicado que trabajan para crear una segunda Esfera, pero no dieron fecha para su apertura.

El recinto, inaugurado en septiembre de 2023, tiene 111 metros de altura y cuenta con 1,2 millones de pantallas LED en su exterior y puede acoger a 18.600 personas sentadas, pero a 20.000 de pie.

Gracias a la pantalla interior de 76 metros de altura y los 167.000 altavoces, el recinto ofrece la experiencia más inmersiva del mundo, según la empresa.

El presidente del Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dabi, Mohamed Khalifa Al Mubarak, declaró estar “encantado” de poder llevar La Esfera a la ciudad, y aseguró que es una atracción que va “en consonancia con la Estrategia de Turismo 2030, que consolida a la ciudad, según él, “como un vibrante centro de cultura e innovación”.

Todavía no se sabe donde estará localizado el centro, pero sí avanzaron que será en “un lugar privilegiado de Abu Dabi” y que tendrá la misma capacidad que su gemela de Las Vegas.

Abu Dabi pagará una cuota de inicio de franquicia por el derecho a construir la sede y se encargará de la construcción, mientras que Sphere Entertainment se encargará de aspectos como el desarrollo y la preapertura del local.

Está previsto que la colaboración se mantenga una vez inaugurada la sede con la organización de eventos.

Ambas entidades celebraron el anuncio en redes sociales con una imagen de La Esfera con los colores de la bandera de Emiratos Árabes Unidos.